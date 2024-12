Carolina y Yolanda García Viadero: «Tenemos el privilegio de convertir cada botella en una obra de arte»

Valduero nació en 1984 con el propósito de convertirse en una de las bodegas más prestigiosas de Europa y lo ha conseguido con creces. En la actualidad, puede presumir de un exitoso camino, plagado de premios internacionales que reconocen la valía de sus vinos y de contar con uno de los clubs más exclusivos.

Las hermanas Carolina y Yolanda García Viadero, propietarias de la bodega, están satisfechas y se sienten «muy agradecidas a cuantos difunden el valor de la cultura del vino y confían en Valduero». El vino es, según ellas, «un valor milenario que ha formado parte de la historia de la humanidad desde sus inicios».

¿Qué hace especial a bodegas Valduero y a sus vinos?

Hay una razón principal que mueve a nuestros clientes a interesarse por Valduero. Hemos demostrado que nuestro objetivo es la excelencia en cada botella. Ofrecemos un modo muy particular y exclusivo de adquirir nuestros vinos: a través de uno de los clubes más prestigiosos de Europa, el club La Tenada de Valduero. Nuestros socios tienen su barrica y hacen uso de ella disfrutando de ventajas tales como la personificación de sus etiquetas o el uso y disfrute de una de las bodegas más prestigiosas del momento.

¿Qué importancia le dan a la sostenibilidad?

Nuestro compromiso con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente arranca de nuestros orígenes. En la actualidad, somos una de las extensiones más grandes de viñedo natural, con 170 hectáreas en las que no se explotan acuíferos naturales, no se usan fertilizantes químicos, la vendimia es manual y el uso de pesticidas prácticamente es inexistente, dada nuestra ubicación en los puntos más elevados de la Ribera del Duero. Valdurero está íntegramente excavada en las montañas, lo que nos permite un gasto de energía mínimo. Obtenemos de modo natural una temperatura constante de 12 grados y un grado de humedad contante de un 80%, parámetros ideales para la elaboración y crianza de los vinos. Todo ello con gasto de energía cero.

Cuentan con numerosos reconocimientos...

Estamos muy agradecidos. Todos los premios pertenecen al equipo de Valduero, una gran familia que día a día está dedicando su esfuerzo y talento a la excelencia, nuestro objetivo permanente. Entre nuestros logros, tenemos a Valduero 12 años 2001, que se ha colocado el segundo entre los siete mejores vinos del mundo; Valduero Lantigua 89, considerado el vino de más alto valor de España; y Valduero blanco reserva 2016, el único vino de la Ribera del Duero que ha quedado entre los 30 mejores vinos del mundo en 2024. Estos reconocimientos son un respaldo de una filosofía sencilla, aunque laboriosa. Cada botella debe ser excelente; debemos convertirla en una obra de artesanía única. Siempre decimos que tenemos el privilegio de convertir cada botella en una obra de arte.

¿Cuál es el vino que más satisfacciones les ha dado?

Valduero 12 años, es un compendio de nuestra experiencia y pasión. Es un vino con 20 años de antigüedad, cuya frescura y complejidad son verdaderamente únicos. Llama a la atención todos los años. Este año ha sido nombrado entre los 15 «Best Of The Best Del Mundo» en la revista Robb report, icono de lujo en Estados Unidos.

Han creado «La Tenada», al que se refieren como «el club más exclusivo del mundo del vino».

En efecto, hemos creado «La Tenada», un club único en el cual nuestros socios adquieren el contenido de una barrica y tienen acceso a los mejores coupages de nuestra bodega con etiqueta personalizada. Además, tienen una conexión con la bodega muy especial: hacen celebraciones a puerta cerrada y la utilizan como si estuvieran en su propia casa. Crear este club fue una decisión muy valiente y venía unida a nuestra decisión inicial de no comercializar nuestros vinos a través de grandes superficies. Todas estas peculiaridades hacen que nuestros socios encuentren tremendamente interesante pertenecer a un club tan exclusivo.

También se les conoce por «El arte de Valduero»...

El arte tiene un valor especial para nosotros; por eso creamos este espacio. Este año tendrá lugar la octava edición del concurso de transformación de las barricas en obras de arte, en el que participan los alumnos de la facultad de Bellas artes de la universidad Francisco de Vitoria. Nosotros creamos este certamen para becar a los ganadores y premiar su esfuerzo y talento. Nuestro gran amigo Antonio López, la leyenda viva de la pintura, ha apadrinado este concurso y es el presidente del jurado todos los años. Estamos muy comprometidos y nos sentimos orgullosos de haber creado uno de museos más especiales de la Ribera del Duero; un espacio en el que se pueden contemplar las barricas transformadas en obras de arte.

¿Qué hacen para acercar sus vinos al consumidor?

Somos partidarios de que el consumidor final acceda a nuestros vinos viviendo una experiencia en la bodega. Nuestro Club La Tenada de Valduero facilita este contacto con la tierra y con los vinos.