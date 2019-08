«Irse lejos contribuye a separarte de los aspectos estresantes de la vida. Puede ayudar a mejorar tus perspectivas, a brindar nuevos puntos de vista y permite desarrollar nuevas estrategias para afrontar los problemas», escribe el médico canadiense Mel Borins en su libro «Go away just for the health of it» (algo así como «Vete lejos solo por lo saludable que es»).

Terrorismo y enfermedades

En la actualidad, el número de agencias turísticas especializadas en los viajes a destinos peligrosos e inseguros ha crecido exponencialmente ante la gran demanda de viajeros «temerarios» que desafían a la suerte sin preocuparles los numerosos atentados y muertes que se producen a menudo en estos países.

Uno de esos turoperadores es Wild Frontiers, que ofrece viajes a Afganistán, Pakistán e Irak, pese a la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Todos ellos, destinos prohibidos por las autoridades españolas. Uno de sus paquetes de viaje se llama «Afghan Explorer» y consiste en un viaje todo incluido durante dos semanas por tierras afganas que pasa por Kabul, Herat y los lagos de Band-e-Amir, un circuito no exento de riesgos. Su precio es de 5.295 dólares (unos 4.700 euros).