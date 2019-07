Expovida: Bienvenidos al lugar del nuevo bienestar

El premio VD VIAJES a Expovida supone el reconocimiento a la culminación de un proyecto innovador y del que no existen antecedentes en España. Se trata de una iniciativa privada que pretende cubrir las nuevas necesidades y demandas del mercado de Turismo y Salud actual, dando un servicio personalizado y especializado, además de asesoramiento de todo tipo. No es, por lo tanto, el lugar donde acudir si se tiene un problema de salud o desea tratarse una enfermedad, sino de concienciar y promover que un estilo de vida saludable no sólo es posible, sino práctico, ameno e incluso divertido. «España ha sido un referente histórico en el turismo con récords cada año y, además, es país muy valorado por su calidad asistencial sanitaria, por lo que aunar ambos sectores tiene todo el sentido y será la primera iniciativa de esta envergadura que será llevada a cabo en Europa», recuerda José Luis Cerveró, presidente de la compañía.

Para conseguirlo, se han desarrollado espacios de salud transversales y adaptables a cualquier tipo de necesidad de los usuarios. El primero de ellos se encuentra en Adeje (Tenerife). «Se ha comenzado a trabajar en una parte importante del recinto, denominada Campus University Expovida, que será un punto de encuentro de universidades de referencia mundial en el entorno de la salud y del turismo con el objetivo de implementar programas específicos que puedan formar parte de las soluciones de la empresa para el público en general», añade Cerveró. La idea es que, en 2021, se construyan espacios acondicionados con las últimas tecnologías que abarcarán desde conjuntos residenciales de larga estancia hasta espacios temáticos saludables, así como apartamentos domotizados. «Todos ellos especializados y adaptados a las necesidades de los visitantes y en los que se ofrecerán las prestaciones más avanzadas. En ellos, se garantiza una asistencia profesional de 24 horas todos los días del año».