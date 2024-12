"Farol hotel", exclusividad frente al Atlántico

Su nombre, Farol Hotel, es un presagio de lo que vamos a encontrar cuando nos alojemos en este maravilloso cinco estrellas donde el sonido de las olas parece acompañar nuestra estancia.

Situado junto al icónico faro de Santa Marta, que desde 1868 garantiza la seguridad de los barcos que navegan por esta costa, hoy puede calificarse como un foco en el que fijarse muchos establecimientos hoteleros.

Ubicado en una gran mansión, con el océano a sus pies, en la cosmopolita y encantadora villa de Cascais (uno de los destinos más chic de Portugal y durante décadas lugar de descanso, junto a Estoril, de miembros de la realeza y la aristocracia europea), descubrimos un maravilloso alojamiento de altísimo nivel, donde el arte de recibir y hospedar al huésped se lleva a los máximos niveles. Un espacio creador de momentos únicos y memorables.

Este palacete del siglo XIX totalmente restaurado, que destila aires eclécticos, fue propiedad del conde de Cabral, una familia nobiliaria de estas latitudes.

Instantánea de la entrada del hotel Farol hotel

Nada más pisar la recepción, advertimos un más que impresionante interior donde mobiliario, cuadros, esculturas, tapices, iluminación y demás elementos decorativos son verdaderas obras de arte.

Dos vertientes (conteniente y contenido), esenciales en el alma de Farol hotel, que caminan al unísono gracias a un magnífico y multidisciplinar equipo que permite el perfecto funcionamiento del engranaje que conforma un alojamiento de estas características.

Habitaciones espaciosas (muchas de ellas con un diseño exclusivo y, en ocasiones, atrayentemente rompedor) con todo tipo de comodidades y prestaciones, están a disposición del huésped en sus diferentes modalidades (Junior Suites, “Quartos” tipo Superior, con vistas al mar o al jardín). Todo ello, con un único fin: conseguir que el descanso, la estancia y la noche sean algo inolvidable.

Habitaciones espaciosas, luminosas y, cada una, con una personalidad propia Farol hotel

Treinta y tres habitaciones. La cantidad perfecta si se quiere prestar una atención personalizada, muy lejos de la filosofía que ofrecen los grandes resorts a pie de playa.

Impresiona, dadas sus dimensiones, la gran oferta gastronómica de Farol Hotel (www.farol.com.pt) representada a través de tres magníficos espacios donde disfrutar de eso que comúnmente llamamos “el buen comer y el buen beber”.

Restaurante The Mix (basada en la cocina mediterránea y con natural protagonismo de la gastronomía de estas tierras), Restaurante Sushi Design (con lo mejor de la tradición culinaria japonesa) y Bar on The Rocks (el lugar ideal para disfrutar de una copa o de un buen cóctel de autor) son parte de vertiente culinaria. En definitiva, sorprendentes y atractivas propuestas con vistas al océano Atlántico como telón de fondo. Unos restaurantes a la altura del hotel donde se ubican.

Vista general de la terraza del restaurante The Mix Farol hotel

Perteneciente a la prestigiosa cadena Preferred Hotels & Resorts (www.preferredhotels.com), la elegancia y exclusividad que destila es propia de este grupo hotelero.

Un innovador concepto, con el diseño como bandera, cuyo resultado es simplemente magnífico, al que hay que unir el plus de su privilegiada ubicación.

Un cinco estrellas inimitable, único, donde acreditados diseñadores portugueses e internacionales (entre ellos, Ana Salazar, Arkadius, Miguel Vieira, Manuel Alves y José Manuel Gonçalves, José Antonio Teniente, Paulina Figueiredo António Augustus, João Rodolo o Fátima Lopes) han dado personalidad y glamour a exclusivo refugio junto al mar.

Sus posibilidades se ven acrecentadas cuando conocemos la multitud de actividades que ofrece: clases de yoga, masajes, paseos en bicicleta, rutas a caballo, recorridos por Cascais y la cercana localidad de Sintra (declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad), etc., etc.

Créanme, es fácil enamorarse de Farol hotel.