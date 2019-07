In Out Travel: el lugar donde brillan las buenas ideas

Tienen la certeza de quien lleva más de 20 años de experiencia en este sector. Sus clientes resaltan su entusiasmo, su originalidad y su empatía, llevando como sello de marca la dedicación a aquello que les apasiona. Les gusta innovar, romper las reglas pero, sobre todo, les gusta hacer las cosas bien. El premio VD VIAJES supone la aceptación del sector hacia sus propuestas, su particular visión del mundo del turismo y su dedicación a los clientes, sin importar su tamaño o relevancia. «Nos entregamos al 100% en cada nuevo proyecto. Gracias a este galardón, podemos decir que efectivamente lo estamos haciendo bien», explican Rafael Guerrero, director general, y su equipo. «Nos gusta pensar que somos un soplo de aire fresco y que el compañerismo que nos une se refleja en el mimo que ponemos en nuestro trabajo».

No dejan a nadie indiferente. Tienen una visión particular, innovadora y creativa a la hora de organizar un evento, independientemente de su naturaleza: actividades, reuniones, congresos, viajes de incentivo, de empresa... cualquier terreno les vale para encontrar la excelencia en su campo. «Las ideas son nuestro símbolo diferenciador, lo que nos aparta del resto y acentúa el foco de atención en nuestra manera de proceder», subrayan. «In Out es el lugar donde brillan las ideas».

Así, los ejes principales en los que se sustenta su particular forma de entender el turismo en general y el «business travel» son: servicio personalizado 24 horas, cercano, directo, donde interlocutor y cliente tengan un diálogo fluido, rapidez en la gestión y compromiso para ofrecer opciones válidas en el menor tiempo posible. «Entendemos que, hoy en día, la prontitud es un valor añadido y necesario en estos tiempos de vértigo, especialmente, en nuestro campo», indican. Por lo que también apuestan por la calidad en el servicio, pues no todo vale y les gusta ofrecer siempre las mejores ofertas, acentuando la excelencia para garantizar un resultado inmejorable. Sobre estos pilares se asientan cada uno de los principios y el modo de hacer que les han permitido diferenciarse en estas dos décadas de trabajo.

Si algo les caracteriza es el hecho de que les gusta renovarse, actualizar sus mecanismos con la sociedad e, incluso, ir un pasito por delante de ésta. «La tecnología ya es parte de nuestra vida diaria y, por ello, nos gusta tenerla muy presente en nuestro trabajo. Es hora de hacer un gran cambio, de integrar todo ese conocimiento nuevo y ponerlo al alcance de nuestros clientes, lo cual es algo que llevamos haciendo ya unos años. Imagina un viaje de empresa donde tengas la información directa en tu dispositivo electrónico: puedes reservar, consultar, ver el plan de viaje en tiempo real... todo sincronizado en la palma de tu mano», mantienen. Lo mismo ocurre para los eventos: gracias a estos avances, pueden acceder a toda la información necesaria sin perder el tiempo entre documentos y papeles. Este avance es extensible tanto al cliente como a su propio equipo, estando intercomunicados en todo momento y obteniendo como resultado proyectos que suponen un antes y un después. En definitiva, un servicio integral 360 grados que se encuentra enriquecido por su entusiasmo, su pasión y su profesionalidad en todo lo que hacen.