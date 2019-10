Objetivo La India: los hombres malos visten con flores

Experimentamos un extraño placer cada vez que posamos nuestro pie en un nuevo país, permitiendo al tibio asfalto ascender por nuestro cuerpo de camino a la aduana. Existe magia durante esos primeros pasos. Todavía no sabemos nada sobre donde estamos, no más allá de cuatro líneas leídas en internet y faltas de cualquier sonido u olor, y cuando nos detenemos en la fila de visados descubrimos que en este país de quince, cien o doscientos millones de personas, no conocemos absolutamente a nadie. Nadie saldrá en nuestra ayuda si estamos en peligro. Nadie sabe siquiera que existimos. Somos un fantasma esperando a que sellen nuestro pasaporte, un fantasma torpe e ignorante de donde se encuentra, sus costumbres, el tacto de la aceras, incluso algo tan sencillo como la suave melodía que emite su idioma. Los pasos se atropellan hasta perder la cuenta de cuantos llevamos, salimos del aeropuerto, aspiramos los olores y miles de sonidos irrumpen con el estruendo de una avalancha en nuestros oídos. Paso a paso, volvemos a existir. El conductor del tuc tuc charla contigo de camino al hostal, un grupo de jóvenes te ofrece sentarte con ellos a cenar, cruzas miradas y sonríes a un desconocido, desgastas las suelas de tus zapatos callejeando, pruebas bocanadas de lo extraño. Luego parpadeas, sin atreverte a pensarlo, y vuelves a cruzar una nueva frontera, reseteado, nuevamente ignorante del suelo que andas pisando.

Por eso no sabía qué esperar de Camboya cuando descendí cauteloso del avión. Desde luego, no esperaba que ese mismo día tuviese tiempo para ver el Palacio Real en Phnom Penh, ni se me ocurrió en los sueños más salvajes un palacio como aquél. Tiene el techo dorado, como si el sol caprichoso hubiera querido secarse en él; los meticulosos grabados estirados y deformados hasta alcanzar tintes parecidos a la psicodelia; una estatua ecuestre de Napoleón III, puro acero oscuro, desentonando pobremente entre tantas tonalidades de color. Un palacio real sacado de los viejos cuentos, con tantos edificios que se asemeja a un pequeño pueblo, rodeado por un impresionante murete con grabados del Ramayana. Deliciosamente detallado, el mural narra la épica historia del príncipe Rama, datada en el siglo III a. C y todavía un referente en la cultura hindú.

Esta morbosa exposición de riqueza fue un duro contraste respecto a los campos de genocidio que visité al día siguiente en Choeung Ek, donde todavía se mantienen intactas las fosas comunes con las víctimas de Pol Pot. En la entrada de los campos se yergue una inmensa columna de cristal rellena de calaveras, como un terrible altar a la realidad, un recuerdo de los viejos castigos a la libertad. Allí está, abierta a los turistas y rodeada por franjas de tierra sospechosamente hundidas, sobre las que ya han crecido tímidos brotes de hierba y por donde las gallinas picotean despreocupadas. Durante sus cuatro años de gobierno, el dictador comunista terminó con la vida de dos millones de personas. ¿Por qué, para qué tanta muerte, tanto dolor por cuatro míseros años de poder? Solo se me ocurre que Pol Pot sabía muy profundamente la verdad, que él no debía gobernar, y temió que alguien más descubriese su secreto.