Objetivo La India: un hotel de mil estrellas

Camino hacia el este. La mochila es cada vez más liviana sobre mis hombros, acostumbrándome poco a poco al peso del hogar, y ya no tropiezo, ni tengo miedos. Camino hacia el este, donde el violento mar que llamaron como suena la paz. A veces saco el pulgar y frena para recogerme un camionero, o una mujer sin miedo, o una familia presa de la curiosidad. Subo, señalo un destino y, si hay suerte, llego antes de caer el sol. Pero no suelo tener suficiente tiempo, los días son cortos cuando disfrutamos cada segundo, y me resigno a acampar a pocos kilómetros de la carretera. Esas noches me siento en silencio frente al fuego sin ningún deseo , no importa el destino, solo el camino. Pero ahora, ¿importó alguna vez el destino? No es más que el punto donde todo volverá a empezar. Llego, descanso y vuelta a caminar. El destino siempre fue empezar.

El camino sigue al este, subiendo ligeramente por el norte, haciendo dedo y subiendo en coches y camiones de desconocidos. Pocos mongoles hablan inglés, entonces no tengo otro remedio que ser testigo silencioso de las vidas en estos vehículos. Hoy, por ejemplo, viajaba con una pareja enamorada. El hombre cantaba desafinando las canciones de la radio y su mujer aplaudía entusiasmada, luego le abrazaba y se arrullaban. Se amaban. Es maravilloso ver amor en rincones tan escondidos del mundo, porque recuerda a uno que seguimos siendo pedazos de alma desperdigados por lo largo y ancho de la humanidad, sin diferenciarnos en nada que importe realmente. Atestiguar el sentimiento de forma tan bruta, sin necesidad de intervenir, es uno de los mayores regalos al viajar.

En todo caso, el idioma sí es una traba. Hace un par de días, tras intentar escalar (sin éxito) una montaña para acampar, me derroté y busqué un hotel en el pueblo más cercano. Entré en las calles de barro, sudoroso y lleno de rasguños, asustado, perseguido por los ladridos de perros belicosos. Gracias a la magia de internet, encontré un resort a precio relativamente bueno que no estaba demasiado lejos, y allá que fui. Entré desmadejado en la recepción y chapurreando una mezcla de inglés, español y mongol, supliqué una habitación a la recepcionista. La pobre mujer quedó en shock al ver mi aspecto enmarañado, preguntándome repetidas veces cómo había encontrado aquél lugar. Dudaba si darme refugio y yo no entendía nada. Al final, tras mucho negociar, aceptó a darme una habitación y entramos en el edificio principal. Era curioso porque el huésped más joven me sacaba cuarenta años. Olía a desinfectante y algo que no alcancé a descubrir me recordaba a mi bisabuela.

Pagué por adelantado y media hora después me dijeron que bajase a cenar. Extraña cena. Sentándonos a todos en unas mesas alargadas, nos pusieron el mismo plato, carne de cabra con pimiento y patatas, sin opción de pedir otra cosa. Me rodeaban cabezas calvas o canas. La gente me miraba constantemente como si fuera un demente, sobre nosotros tronaba el televisor a todo volumen. Cuando salí a tomar el aire después de cenar, vi por los ventanales a un numeroso grupo sentarse en varias mesas redondas y numeradas, prestando mucha atención a una muchacha que no dejaba de hablar. Apuntaban algo en papelitos.