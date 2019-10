Objetivo La India: perdiendo trenes

Hay mañanas en las que abro los ojos y he olvidado dónde estoy. Finas hebras de luz resbalan entre las paredes de mi habitación, incrustándose en mis sueños sin misericordia, y por unos segundos solo me rodea el silencio. Engañoso silencio, indagando dónde puedo estar hoy. Busco pistas tanteando las paredes del cubículo donde duermo pero no me ayudan, todas son igualmente rectas, y las mantas rugosas y dudosamente limpias huelen igual al resto. Son unos segundos, con todo. Rápidamente acuden a mí fantasías del día anterior y al cuerpo lo invade la excitación de la curiosidad, tan latente desde que salí de Madrid hace dos meses y medio. Ahora recuerdo. Estoy en Manila, los ladridos interminables del perro han venido a recordármelo. El sudor deshaciéndose sobre mis párpados lo confirma. Estoy en Manila, y esta mañana tengo un vuelo con destino a Palawan.

Todavía conservo frescos los recuerdos más recientes de Japón, y esperando a López, mi nuevo amigo taxista que vendrá a recogerme en una hora para llevarme a la Terminal 4, escribo esta crónica narrando los últimos acontecimientos.

¿Dónde nos quedamos la última vez? Fue en Osaka, escondido en una pequeña casa entre las montañas, viendo la niebla dispuesta a devorarme escalar la ladera sin agarres. Parece que esa niebla pegajosa me engulló hace muchos meses, y aunque no llevo ni veinticuatro horas en Filipinas, el continuo movimiento me ha otorgado la capacidad de acostumbrarme en tiempos récord a cada nueva cama. Tan rápido que a veces dudo que me acostumbre del todo a ningún lugar. Salí para siempre de esa casita y bajé en un tierno autobús a la estación de tren. El vehículo estaba impoluto, vigilado por la mirada serena del conductor, pulcro en su vestir, meticuloso en su tarea. A través de un pequeño altavoz dictaba con voz pausada cada parada. Yo me revolvía nervioso porque veía que no llegaba a tiempo para coger el tren a Nara, y al final venció la impaciencia para empujarme fuera del autobús tres paradas antes de la estación. Corrí con la mochila bamboleándose, como un borracho en viernes noche, los últimos quinientos metros hasta el andén. Lo vi marcharse cuando apenas me faltaban cinco pasos para alcanzarlo. Las puertas se cerraron a cámara lenta frente a mi mirada perpleja, sorda a mis gritos suplicando esperar dos segundos más. Este era el tercer tren que perdía en Japón. En Japón, la puntualidad es casi microscópica. No tuve más remedio que esperar media hora hasta el siguiente.