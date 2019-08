Objetivo Mongolia: en directo

Arde el fuego dentro de la yurta. Dos pieles de zorro cuelgan suaves en la pared y mi cama la decoran telas de todos los colores, bien gruesas para no pasar frío esta noche. Un gato perezoso descansa bajo la mesa, fuera juega el resto del equipo con los niños. Para los no entendidos (como yo ayer), una yurta es la clásica vivienda mongola, una choza hecha con barro y juncos, recubierta por una llamativa lona blanca. Esta noche será nuestra casa.

Pero no quiero escribir sobre nostalgias. Hablemos de esta semana pasada. ¿Qué vimos, qué de nuevo aprendimos? Esta semana entramos y salimos de Rusia, luego cruzamos la frontera y aparecimos en Mongolia. Rusia, enorme y rebosante de vida. Apenas hemos cruzado un punto minúsculo de su geografía, desde Rubtsovk hasta Kosh - Agach, y hacerlo nos ha llevado tres días. Mis compañeros estudiaron Relaciones Internacionales y claro, para ellos, este país era un jugoso destino. Con la nariz pegada a la ventana contaban cuantas gasolineras Gazprom nos cruzábamos, analizaban intensamente el estilo de vida rural, juzgaban severamente el estado de las carreteras, la cobertura, la edad de los coches... Lo llaman sexto de carrera. Si veíamos aparecer un Leroy Merlin entre los edificios, chillaban excitados, entonces Álex sentenciaba muy seguro de sí mismo:

- Claro, estamos en Rusia, qué os pensáis.

Y se reanudaba el análisis. Mientras tanto, yo a lo mío con mis flores, la hierba inclinada y estudiando cuántas tonalidades tenía el cielo. En verdad hemos hecho un equipo perfecto.

Cruzamos el Macizo de Altai como una exaltación, desesperados por no sobrepasar los tres días del visado de tránsito, sin detenernos apenas más que para dormir, echar gasolina y aliviarnos a los bordes de la calzada. Fue una carrera zigzagueando entre las montañas, mirando por la ventana. Chopos, pinos y abedules se barajaban con los furiosos arroyos, aferrándose a los peñascos en las colinas, cediendo y robando a partes iguales el terreno de los ganaderos. Nuestra vista se tintó de un verde intenso, cegador tras semanas de arena parda, helador tras tantos kilómetros esquivando un sol atronador. Antes, el sol se escuchaba fuerte, ahora tiene miedo y se esconde tras las montañas, ya no brilla con su tono imperial. Pequeñas casas de madera le sirven como coartada. Algunas tienen la puerta atravesada por un tablón de madera porque en verano sus dueños las han cerrado, y en el marco se adivinan agujeros de clavos arrancados otros años. ¿Cuántos recuerdos habrán abierto esos agujeros?

Durante la última etapa de viaje no he querido hacer ninguna fotografía del paisaje y apagué la cámara. Me pareció injusto encerrar la belleza en un espacio tan pequeño, he preferido guardarla en el carrete del recuerdo, bien dentro. Tan lejos de casa, la belleza adquiere una sensación salvaje que despierta nuevas preguntas entre nosotros. ¿Cómo se llamaba esa montaña antes de que viniese un hombre y la señalara? Le robaron el nombre y la vaciaron. ¿De quién huye la roca plantada en mitad de aquél río? Es inaccesible en plena corriente... ¿Cuáles son los límites de la hermosura? Hemos recorrido muchos países y todavía no la hemos alcanzado.