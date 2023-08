Oporto, una escapada a la ciudad que nunca defrauda

«La belleza de Oporto es obvia. Es una ciudad que, en cierto modo, es excéntrica. Tiene un carácter único». Estas palabras del prestigioso arquitecto holandés Rem Koolhaas, muy vinculado a la ciudad, nos transportan al encanto singular de Oporto, donde su rica historia se entrelaza en plena armonía con su vibrante energía contemporánea.

En cada rincón, en cada vía empedrada y en cada fachada colorida, Oporto compone una sinfonía única, como si de un seductor fado se tratara, que despierta los sentidos y acaricia el alma del viajero, invitándolo a sumergirse en su magia y a dejarse llevar por su irresistible y peculiar belleza. Hoy, descubriremos algunos de los atractivos por los que todo aquel que la conoce se enamora irremediablemente de ella.

La Ribeira, una de sus zonas más bellas

Nuestro recorrido comienza en la Ribeira, una parada obligada para todo turista y una opción excelente para buscar alojamiento, no solo por el número de hoteles que hay, sino por las maravillosas vistas que tienen. Situado en la orilla del río Duero, es el más pintoresco de los barrios portuenses y el palpitante corazón del centro histórico de Oporto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aquí tendrá la oportunidad de ver lugares tan emblemáticos como la Praça da Ribeira, una de las plazas más antiguas, mencionada incluso en 1389, y, por supuesto, el icónico Puente Don Luis I, uno de los emblemas más característicos de la ciudad portuguesa.

En el muelle de la Ribeira, podrá contemplar los barcos rabelos, que eran utilizados históricamente para transportar las barricas de vino desde Oporto hasta las bodegas de Vila Nova de Gaia, visita esencial para todo amante del buen vino. Le recomendamos que reserve un paseo en ellos. A estos viajes se les conoce como el crucero de los seis puentes, y le permitirán navegar por el Duero desde el puente de Arrábida, el más largo de la urbe, hasta el puente de Freixo, este ya en el extremo este de Oporto. Se trata de una de las experiencias más bonitas que puede hacer en su viaje, le brindará unas espectaculares vistas que permanecerán grabadas en su memoria. Además, en este barrio y en los numerosos locales que hay en él a menudo se organizan actuaciones de música tradicional portuguesa, como el fado, así como otros eventos culturales, destacan muy especialmente los que se realizan en el Mercado Ferreira Borges, que le sumergirán en la vida y la tradición local; si tiene oportunidad, no dude en disfrutarlos.

Casas coloridas y cafés al aire libre en la histórica Plaza Ribeira de Oporto. Dreamstime

Asimismo, en la Ribeira podrá ver otros monumentos, algunos tan especiales como la famosa Iglesia de San Francisco, una magnífica representación del estilo gótico con decoración barroca. Si continúa callejeando encontrará otras joyas arquitectónicas, como la Casa do Infante, cuyo edificio del siglo XIV alberga una interesante exposición que muestra la historia de la ciudad, y la Casa da Rua da Reboleira nº59, una espectacular casa almenada cuya estructura, con origen en el siglo XIV, está prácticamente intacta. La imagen de estos edificios, como también de la Catedral, a escasos minutos de la Ribeira, transporta a épocas pasadas.

Otros de sus atractivos

En la encantadora Oporto se esconden otros lugares cautivadores que le proponemos que, si dispone de tiempo, visite. No se quede únicamente en los imprescindibles, porque la ciudad portuense cuenta con otros muchos atractivos que le sorprenderán, tal y como la Estación de São Bento, una de las más hermosas del mundo. Será recibido por un cautivador espectáculo de más de veinte mil azulejos que adornan sus paredes y que cada uno de ellos, pintados a mano, cuenta una historia. Es un espectáculo visual que no puede perderse.

Si busca conocer la autenticidad de Oporto, debe ir al recientemente restaurado Mercado do Bolhão, cerca de la Avenida de los Aliados. Es una de las zonas más animadas y populares, le esperan puestos lleno de frutas, verduras, flores y bacalao fresco, ideal para adentrarse en la cultura gastronómica de la región. Y por supuesto, no puede viajar a Oporto y no probar los deliciosos pasteles de nata, uno de los dulces portugueses más típicos.

Por otro lado, en la mencionada Avenida de los Aliados le esperan edificios modernistas que destacan en el horizonte de Oporto y que sirven de contraste con la esencia histórica portuense. Esencia que se plasma también en otra construcción que no pasa desapercibida para los viajeros: la Torre de los Clérigos, de mediados del siglo XVIII, siendo tanto la iglesia como la torre obra de Nicolau Nasoni, es uno de los máximos exponentes del arte barroco en la ciudad portuguesa. Junta a ella, encontrará la Casa Oriental, una antigua tienda de ultramarinos de estilo colonial fundada en 1910.

Para los amantes de la lectura, una última parada en una de las librerías más bellas del mundo: la librería Lello. Durante mucho tiempo, se dijo que este espacio inspiró a J. K. Rowling para la famosa saga Harry Potter. Aunque lo desmintiera la escritora, no podemos dejar de recomendar a los fans de Harry Potter que hagan una visita al que es, sin ninguna duda, un perfecto escenario para un libro que trate de magia.

Desde la pintoresca Ribeira hasta la majestuosa Torre de los Clérigos, cada rincón de esta encantadora y bella ciudad invita al viajero a dejarse llevar, engatusándolo con su «carácter» tan auténtico y característico. Envuélvase en la esencia de Oporto y déjese enamorar por su inigualable belleza y su apasionante historia.