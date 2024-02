Regent Seven Seas Cruises, el máximo lujo a bordo llega al Mediterráneo

Hacer historia en el mundo de los cruceros no resulta sencillo. El sector tiene el listón muy alto con barcos cada vez más imponentes de apabullantes cifras. Pero cuando se trata de cruceros de lujo, la ecuación tiene nombre propio: Regent Seven Seas Cruises, la línea de cruceros de lujo líder en el mundo que acaba de marcar un hito al recibir el Seven Seas Grandeur, el sexto barco que se une a esta exclusiva flota de tamaño ideal, con un máximo de 750 pasajeros y manteniendo en todos ellos el ratio de 1,3 tripulantes por cada pasajero, sin pasar por alto que el 100% de sus suites cuentan con balcón. No en vano, sus últimos tres barcos (Explorer, Splendor y Grandeur) disponen de la suite más grande del mundo, la Regent Suite, con un total de 413 metros cuadrados y que incluye entre otros, un spa privado y chofer para las excursiones en cada puerto.

Seven Seas Grandeur es la culminación de más de tres décadas de experiencia de Regent en cruceros de lujo. Inspirado en el pasado y sorprendentemente reinventado para el futuro, el buque fue diseñado por el Estudio DADO y construido por el principal constructor naval Fincantieri en Ancona, Italia, en poco más de dos años. Con una plantilla de 548 personas y capacidad máxima de 746 huéspedes, Seven Seas Grandeur ofrecerá uno de los espacios y proporciones de personal por huésped más altos de la industria, brindando un espacio incomparable, un servicio impecable, arte fascinante a bordo y experiencias únicas.

«Las expectativas tanto de nuestros leales huéspedes anteriores como de aquellos que son nuevos en Regent serán superadas por el estilo refinado, la elegancia incomparable y la belleza impresionante de Seven Seas Grandeur», asegura Andrea DeMarco, presidenta de Regent Seven Seas Cruises, quien destaca que «a medida que el apetito por los viajes de lujo continúa creciendo, la entrega de Seven Seas Grandeur brinda aún más oportunidades para navegar por el mundo mientras se disfruta de los más altos estándares de hospitalidad en un entorno lujoso y espacioso».

Seven Seas Grandeur Regent Seven Seas Cruises

Durante su temporada inaugural al otro lado del Atlántico, con una notable demanda, Seven Seas Grandeur regresará desde Nueva York a Barcelona el 10 de abril para explorar el Mediterráneo Mediterráneo durante el verano de 2024.

Entre los itinerarios que propone este año y que no hay que perder de vista destaca la ruta por Italia, Sicilia, el mar Adriático y las Islas Griegas. En concreto, durante 14 noches, desde el 31 de julio, Seven Seas Grandeur viajará desde Roma hasta Atenas con precios especiales StarClass Cruceros desde 7.002 euros, todo incluido. Tampoco defrauda la aventura por la Riviera francesa e italiana, además de las Islas Griegas, un viaje que tendrá una duración de diez noches y que partirá de Atenas el 14 de agosto para finalizar en Barcelona. En este caso, existen precios especiales StarClass Cruceros desde 5.838 euros, todo incluido.

Exclusividad y todo incluido

Seven Seas Grandeur cuenta con 15 categorías de alojamiento, que van desde los 29 metros cuadrados hasta los 412 metros cuadrados. Desde la palaciega Regent Suite de 11.000 euros por noche, hasta las contemporáneas pero atemporales Distinctive Suites exquisitamente decoradas. Y dentro del barco, todo está pensado para el disfrute, incluidos los sentidos de la vista y del gusto. El primero de ellos queda impresionado gracias a una espectacular colección de arte de 1.600 piezas, mientras que los más gourmet no quedarán defraudados gracias al denominado programa culinario «Epicurean Perfection», que se ha mejorado en las ocho exquisitas experiencias gastronómicas del barco, incluidos sus cinco restaurantes de especialidades. Y para quien busca relax, la experiencia Serene Spa & Wellness del barco propone tratamientos de spa exclusivos.

Grandeur Seven Seas Regent Seven Seas Cruises

Buen ejemplo de la excepcionalidad que caracteriza a la compañía es que Regent Seven Seas Cruises ha anunciado una asociación exclusiva con el icónico equipo de Fórmula Uno® de Aston Martin Aramco que permitirá crear experiencias exclusivas para los viajeros de lujo: programas cuidadosamente seleccionados en tierra, como experiencias de conducción VIP del Aston Martin Aranco Formula One® Team y visitas al vanguardista AMR Technology Campus del equipo en Silverstone, junto con exclusivos itinerarios que sumergirán a los huéspedes en los mundos de los cruceros de ultra lujo y las carreras de motor de alto rendimiento. Un ejemplo más de que la perfección, la precisión y el lujo están en cada detalle.