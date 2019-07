Abuelos muy viajeros. Porque viajar no tiene edad

Gran Canaria, destino ideal

Si “tus abuelos” son amantes del sol y quieren garantías de buen tiempo un destino ideal es Gran Canaria, con casi 60 kilómetros de playas y un promedio de temperatura anual de 24 grados, es un verdadero paraíso. Pero descansar no es el único plan que ofrece la isla; son muchas las opciones que encontrarán: pueblos rurales con cascos históricos, museos, tiendas, paseos por sus espacios naturales únicos por su belleza y por la gran variedad de ecosistemas que alberga. Y en el sur de la isla, las dunas que se moldean con el viento hacen que el paisaje cambie con cada día. Pueden navegar para ver ballenas, caminar entre bosques de pino canario y, cómo no, disfrutar de su característica gastronomía. Elijan el plan que elijan Gran Canaria es su isla. Regálales 8 días en el hotel Abora Bueneventura 4* desde 449 € por persona en Media Pensión con vuelos con salida de Madrid, traslados y seguro de viaje incluidos.

Un recorrido por la historia de Croacia

A bordo de fantásticos cruceros

Otra muy buena opción para despreocuparse de cualquier tema que no sea disfrutar viajando es conocer diferentes ciudades y países a bordo de un crucero, no tendrán que preocuparse ni siquiera de hacer o deshacer maletas. Además, las innovadoras instalaciones, diversidad de ocio y completa gastronomía a bordo hará de este viaje una experiencia inmejorable. Viajes El Corte Inglés te propone dos opciones entre las que te costará decidir. Una de ellas es recorrer el Mediterráneo a bordo del barco MCS Divina de MSC Cruceros desde el puerto de Valencia, al que regresarán de nuevo viendo antes destinos como Marsella (Provenza) en Francia; Génova; Civitavecchia (Roma); Palermo (Sicilia) en Italia y Palma de Mallorca. Las salidas son el 26 de septiembre, el 3 o el 10 de octubre y, para mayor facilidad, el precio de 659 € por cabina incluye no solo el crucero de 7 días en pensión completa, sino también las tasas de embarque, un acompañante de Viajes El Corte Inglés a bordo del crucero, algunas visitas guiadas y el viaje el autocar de Madrid al puerto de Valencia y viceversa.

La otra opción es la de viajar a bordo de Buque Horizon de la naviera Pullmantur que sale el 13 de octubre de Atenas (Grecia) y llega a Málaga, pasando por Malta e Italia. Además de las cómodas instalaciones y la gran oferta de ocio, otra gran ventaja es que el idioma oficial a bordo de esta naviera es el español. Podrán disfrutar durante 8 días desde solo 659 € por persona con régimen de Todo Incluido, y vuelo de Madrid a Atenas. Son tan maravillosos los países que visitarás como las comodidades en el viaje.

Los abuelos se merecen un homenaje y disfrutar de tiempo para ellos en los mejores escenarios y con las mayores facilidades son todo un regalo que recordarán siempre. De parte de Viajes El Corte Inglés ¡Muchas Felicidades Abuelos!