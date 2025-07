El cantante JC Reyes reta a Auronplay a una pelea por haber dicho que estaba fumando marihuana en La Velada

La Velada del Año 5 ya es historia del mundo de la creación de contenido, pero que ya haya terminado el evento no significa que vaya a dejar de hablar, porque la resaca que ha dejado apunta a ser larga e intensa.

En el propio directo se empezó a cocinar la primera pelea de La Velada del Año 6 y ahora, días después, siguen apareciendo vídeos sobre situaciones que se dieron durante la gran cita, como los cánticos contra Pedro Sánchez o las críticas de ciertos usuarios por las medidas contra el calor.

A esto hay que sumarle una de las rivalidades más inesperadas de los últimos años, que también ha surgido a raíz del evento. Auronplay dedicó su último directo a hablar sobre cómo vivió él este día tan especial, explicando que tenía cerca de su palco al cantante JC Reyes y revelando una información que al artista no le ha sentado nada bien.

JC Reyes a Auronplay: “Te invito a que, deportivamente, tengamos esta discursión con o sin guantes”

La cuenta fley_es ha recogido tanto las declaraciones del streamer como larespuestadelartistaurbano.Enresumen, Auron aseguró que JC Reyes estaba fumando marihuana en su palco y que su humo estaba llegando a la zona donde estaba la familia de TheGrefg.

Parece que estas palabras no le han gustado a JC Reyes, que explicó que él no estaba molestando a nadie y que no se salió de la zona que tenía reservada. De hecho, las declaraciones han disgustado tanto al artista que ha propuesto a Auronplay que lo solucionen de una manera muy especial.

“Como tú lo que quieres es un poquito de sonido y veo que también te gusta el boxeo porque tú también andabas como yo, viendo las peleas, yo te invito a que, deportivamente, tengamos esta discusión con unos guantes, sin guantes, pero deportivamente, como tú quieras”, explicó el artista con un desafío que todavía no ha sido respondido por el creador de contenido.