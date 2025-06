Para mí, se come a 'Harry Potter': esta serie crea un mundo mágico mucho más original en streaming

Si eres de los que crecieron con Harry Potter pero ahora estás buscando una propuesta que se sienta más adulta y que se apoye en una magia que no se parezca a ninguna otra, creo que American Gods es una serie que deberías tener en cuenta. Basada en la novela de Neil Gaiman, American Gods es una serie en streaming que puedes disfrutar en Prime Video. Es cierto que no es una adaptación que se preste a maratonear a lo loco, pero tiene un universo original que te va a sorprender.

¿Cuál es la historia que nos presenta?Shadow Moon, un exconvicto que acaba de salir de prisión, se encuentra con un tipo misterioso que responde al nombre de Mr. Wednesday. A medida que pasa el tiempo, descubre que este personaje no es lo que parece. Tampoco lo es el mundo en el que vive. Eso es lo más sorprendente. Resulta que los dioses antiguos están vivos, aunque ya casi nadie cree en ellos.

La guerra entre lo viejo y lo nuevo

El problema es que ahora tienen una competencia muy concreta. Los nuevos dioses, como el de la tecnología, los medios o la fama, son su oposición más directa y están en guerra. A diferencia de Harry Potter, la magia de American Gods no se sustenta en varitas ni hechizos. Es más simbólica, además de que está presente en todas partes.

American Gods es una serie que mezcla mitología, religión, crítica social y tiene un elemento tipo road trip al estilo americano. Eso sí, creo que no es una serie apta para todo el mundo. Las críticas que tuvo son el ejemplo perfecto que indican que el público quedó dividido. La serie a veces es lenta y se va por caminos rarísimos que uno no termina de comprender. Pero eso forma parte de su encanto. No está hecha para complacer a todos, pero es justo eso lo que la hace una propuesta tan interesante.

Si te gustan las historias que mezclan lo mágico con lo moderno, esta serie merece una oportunidad. Es cierto que American Gods no busca reemplazar a Harry Potter, pero en cuanto a originalidad en su propuesta, para mí presenta un universo más interesante. Tiene su propio estilo, por lo que tiene una identidad muy marcada. En un mundo en la que existen tantas opciones que ver, American Gods brilla por su originalidad. Y eso no es poca cosa.

La serie American Gods está disponible en Prime Video.