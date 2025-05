Se come a 'From', y es todavía más enigmática: te va a enganchar

¿Qué harías si despertaras en un pueblo donde nadie te deja marcharte y todo el mundo actúa como si no pasara nada raro? Esa es la premisa de esta serie estrenada en FOX, basada en la trilogía de libros de Blake Crouch y producida por el maestro del suspense M. Night Shyamalan, quien también dirige su primer episodio. ¿El cartel de entrada al pueblo te suena de algo? Si has visto 'Twin Peaks', la famosa serie de David Lynch, ya te avisamos de que no será lo único que te resulte familiar.

La crítica la recibió con bastante entusiasmo en su momento, hace ya 10 años, y se ha mantenido con el tiempo: a día de hoy, presume de un 60% y 68% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, alcanzando el notable en la plataforma de reseñas IMDb (7,3 sobre 10). Además, su reparto principal obtuvo cuatro nominaciones en los Saturn Awards de 2015, aunque ninguno consiguió llevarse la estatuilla a casa.

Todo parece normal, hasta que intentas marcharte

La historia sigue a Ethan Burke (Matt Dillon), un agente del Servicio Secreto que llega al pequeño y aparentemente idílico pueblo de Wayward Pines, en Idaho, con la misión de encontrar a dos agentes federales desaparecidos. Además, uno de ellos es una antigua amante suya. Sin embargo, tras sufrir un accidente de coche cerca del pueblo, Ethan despierta desorientado y sin poder comunicarse con el exterior. Pronto descubre que en ese lugar nada es lo que parece: los habitantes viven bajo estrictas reglas, están constantemente vigilados y cualquier intento de escapar es castigado duramente por el sheriff Arnold Pope (Terrence Howard), un hombre de lo más autoritario.

A medida que investiga, se da cuenta de que está atrapado en Wayward Pines y que el tiempo y la realidad en el pueblo no siguen las normas convencionales: algunos habitantes aseguran haber estado allí durante años, aunque para Ethan apenas han pasado semanas.

Como seguro que ya sospechabas, el nombre del pueblo es el que da nombre a esta inolvidable serie: 'Wayward Pines'. Tiene un total de 2 temporadas y 20 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 43 minutos, pero aquí viene la mala noticia: actualmente no está disponible en streaming. Por tanto, te queda la opción de alquilar sus temporadas en Prime Video.