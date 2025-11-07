El creador de contenido Fernanfloo revela que se hijo se llamará como un icónico personaje de videojuegos

Luis Fernando Flores, más conocido como Fernanfloo, es uno de los creadores de contenido más populares y queridos del mundo hispanohablante. Originario de El Salvador, se convirtió en un fenómeno global gracias a su humor tan característico y sus vídeos de videojuegos en YouTube, donde acumula más de 45 millones de suscriptores. A lo largo de los años, Fernanfloo ha logrado mantenerse como una figura icónica del entretenimiento digital, combinando videojuegos con apariciones en otro tipo de proyectos de gran alcance.

Una de las últimas noticias que habíamos tenido del salvadoreño es que iba a ser padre por primera vez. El anuncio llegó a través de una publicación en redes sociales, donde Fernanfloo compartió una imagen abrazando a su pareja y mostrando una ecografía.

De nuevo mediante un post en Instagram, el creador de contenido ha vuelto a sorprender a sus seguidores mostrando el avanzado embarazo. La imagen, que rápidamente se viralizó, desató una ola de felicitaciones por parte de miles de usuarios, que no dudaron en elogiar al youtuber por el nombre escogido para su hijo.

Fernanfloo llama a su hijo como un personaje de The Legend of Zelda

En la publicación, Fernanfloo reveló que su hijo se llamará Link, en homenaje al legendario protagonista de la saga The Legend of Zelda de Nintendo. Este detalle ha encantado a los amantes de los videojuegos y no solo refleja la afición del creador por este mundo, sino también su deseo de compartir esa pasión con su futura familia.

Numerosos creadores han comentado la elección del nombre con mensajes de cariño y humor en una publicación que ya supera por bastante el millón de likes. Link, héroe del reino de Hyrule y símbolo de aventura y valentía, parece un nombre perfecto para el heredero de una de las figuras más queridas del mundo gamer.