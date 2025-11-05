El nuevo centro comercial que transformará Madrid: más de 16.500 metros y marcas de referencia

En la Comunidad de Madrid, los centros comerciales se han consolidado como algo más que simples espacios de compra. Son lugares de encuentro, ocio y vida social donde miles de madrileños acuden cada semana en busca de un todo en uno. En los últimos años, la región ha visto cómo estos complejos se adaptan a los nuevos hábitos del consumidor, apostando por la sostenibilidad, la digitalización y la convivencia entre grandes marcas.

Este fenómeno no solo responde a la evolución del consumo, sino también al crecimiento demográfico y económico del área metropolitana de Madrid. En especial, la zona norte ha despertado el interés de grandes operadores para ampliar su presencia en este entorno. Es por ello que, Madrid se preparar para dar la bienvenida a un nuevo centro comercial que reforzará esa tendencia y promete revolucionar el mundo de las compras a 36 kilómetros del centro.

Nuevo centro comercial al norte de Madrid

El complejo comercial La Maquinilla abrirá sus puertas en el municipio de Colmenar Viejo, muy cerca del actual Ventanal de la Sierra y será en 2026. Su objetivo es atender la creciente demanda de servicios, ocio y comercio en la zona. El proyecto contará con más de 16.500 metros cuadrados de superficie construida, repartidos en dos plantas y con capacidad para 20 locales destinados al comercio, la restauración y los servicios.

Con zonas abiertas, áreas verdes y recorridos espaciosos, el complejo ha sido concebido para ofrecer una experiencia agradable y funcional al visitante. Además, Nhood España, promotora del proyecto, ha trabajado en otros desarrollos europeos con un mismo enfoque. Desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, se destaca la importancia del proyecto como motor económico para la zona norte de la Comunidad.

Servicios, marcas y cómo llegar

La Maquinilla ofrecerá una mezcla equilibrada de tiendas, restauración y ocio familiar, con espacios adaptados a las necesidades de distintos tipos de público. En total, dispondrá de 16 locales en la planta baja y 4 en la planta superior, lo que suma 20 establecimientos. El 85 % de ellos ya están reservados por marcas nacionales e internacionales, lo que garantiza una oferta variada desde su inauguración.

El complejo contará también con más de 625 plazas de aparcamiento, amplias y bien distribuidas, además de un edificio independiente para restauración que ampliará las opciones gastronómicas. Además, el recinto estará enlazado con el carril bici de la zona, fomentando la movilidad sostenible y reduciendo la dependencia del coche.

Estará situado junto a la carretera M-607, el centro gozará de una ubicación privilegiada y una gran visibilidad desde esta vía. Gracias a ello, será fácilmente accesible desde municipios cercanos como Tres Cantos, Soto del Real o Guadalix de la Sierra, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia comercial y de ocio para toda la zona norte.

La única apertura en 2026

Hasta la fecha, es la única gran apertura confirmada en la Comunidad de Madrid, lo que refuerza su posición como uno de los proyectos más importantes del sector. Nhood España ha diseñado el proyecto bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y respeto por el entorno, con materiales sostenibles y una gestión responsable de los recursos.

Con su llegada, Colmenar Viejo sumará su cuarto gran parque comercial, junto a El Ventanal de la Sierra, El Mirador y El Portachuelo. Este nuevo complejo, de mayor tamaño y concepción moderna, completará la oferta existente.