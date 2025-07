Un ex desarrollador de Rockstar revela cuál puede ser el gran problema de GTA 6

El lanzamiento de GTA 6 aún se antoja lejano, ya que la fecha marcada hasta el momento es el próximo 26 de mayo de 2026, algo que la propia Rockstar Games se ha encargado de reafirmar con uno de sus últimos movimientos internos. Sin embargo, eso no es impedimento para que el juego esté de actualidad prácticamente cada día que pasa, pues la expectación es máxima respecto a lo que pueda hacer el estudio norteamericano con su próxima entrega.

No obstante, no todas las veces del sector creen que GTA 6 vaya a ser un éxito sin precedentes en todos los aspectos que definen a un videojuego. Esto se debe a que un ex desarrollador de la propia Rockstar cree haber encontrado el principal problema al que tendrá que enfrentarse el título en su lanzamiento en PS5 y Xbox Series X|S si la compañía quiere alcanzar el gran grado de ambición que se intuye con el juego que aterrizará el año que viene.

El rendimiento en consolas puede ser el gran problema de GTA 6 en su lanzamiento

El encargado de presentar este problema es Obbe Vermeij, quien participó en el pasado en el desarrollo de otras entregas de la saga como GTA: San Andreas, GTA: Vice City y GTA 3, por lo que tiene dilatada experiencia en el desarrollo de videojuegos y, especialmente, en el caso de la propia firma norteamericana. Según Vermeij, la densidad de elementos en pantalla que se pretende alcanzar con GTA 6 puede suponer un gran problema para el rendimiento general del título.

"Si tienen que sacrificar el framerate por tener cosas en la pantalla, fidelidad visual, definitivamente lo harán. Yo supongo que probablemente serán 30fps. Es como una maldición. Simplemente tenemos que deshacernos de ella. Todo el mundo dice 'Oh, hacedlo a 60fps'. Pero siempre llegas a este punto en el que es un intercambio entre… De acuerdo, si tienes 10 personajes en la calle, en pantalla, no se siente suficientemente lleno. Debes tener unos 50 y el precio a pagar por ello es que tu framerate cae un poco. Así que probablemente sería una decisión sensata elegir 30, pero tal vez tienen algo de magia y pueden llegar a 60", esgrime el ex desarrollador.

Por el momento, la propia Rockstar no ha dado ninguna pista al respecto del rendimiento que tendrá GTA 6 en las consolas de actual generación, por lo que habrá que seguir esperando para conocer nuevos detalles del videojuego más esperado de los últimos tiempos.