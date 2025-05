La fecha de lanzamiento de GTA VI tiene una relación con Bonnie & Clyde que nadie esperaba

El retraso en el lanzamiento de GTA VI ha sido una de las noticias que ha azotado el sector del videojuego durante los últimos días. El anuncio de Rockstar Games ha generado un gran movimiento en el calendario, ya que muchas editoras estaban esperando a cualquier movimiento por parte de la compañía norteamericana para planificar sus lanzamientos. Por el momento, la llegada de GTA VI se prolonga hasta el 26 de mayo de 2026, por lo que resta más de un año para poder echarle el guante.

Por lo tanto, Rockstar vuelve a incumplir una fecha inicial de lanzamiento, algo habitual en los títulos desarrollador por la editora. No obstante, parece que esta vez no se volverá a postergar la llegada de GTA VI, ya que la fecha elegida tiene un guiño muy interesante a Bonnie & Clyde, los dos forajidos en los que se basan los protagonistas de la nueva entrega de la reconocida franquicia del estudio.

El lanzamiento de GTA VI coincide con el aniversario del funeral de Bonnie & Clyde

Tal y como han descubierto los seguidores de la franquicia, la nueva fecha de lanzamiento de GTA VI coincide con el aniversario del funeral de Bonnie & Clyde. Aunque Rockstar no ha confirmado que Jason y Lucía, los protagonistas de la nueva aventura, estén basados en estos dos famosos forajidos, todos los rumores apuntan a que la temática de la historia tendrá mucho que ver con ellos, además de que en el tráiler de presentación del juego ya se intuye que será así.

Por todos es sabido que Rockstar Games no acostumbra a dar puntada sin hilo en este tipo de detalles, por lo que no cabe duda de que se trata de un movimiento premeditado por los responsables del juego que está llamado a protagonizar los grandes momentos del sector durante 2026. Habrá que esperar cuáles son las reacciones del sector en este sentido, ya que la artillería de 2025 debería comenzar a aparecer durante el mes de junio para conformar un calendario en el que ya no estará presente el juego más esperado.