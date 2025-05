Es oficial: GTA VI se retrasa hasta el año 2026

El nuevo GTA VI era uno de los juegos más esperados de este año, por no decir el más esperado de la última década. Su primer lanzamiento estaba previsto para este mismo otoño, sin embargo, Rockstar acaba de anunciar que, lamentablemente, eso no será así. Eran muchos los usuarios que creían que no iban a poder disfrutar de este título en 2025, la increíble falta de noticias acerca del juego hacía que la gente dudase de su fecha de lanzamiento y desafortunadamente, estaban en lo cierto. Ahora, la desarrolladora confirma que saldrá al mercado el próximo día 26 de mayo de 2026. Todavía tendrás que esperar más de un año entero.

Así lo ha confirmado Rockstar en su cuenta oficial de Twitter, en donde ha ofrecido un pequeño comunicado que confirma la nueva fecha de lanzamiento. Por supuesto, la compañía se disculpa con todos los jugadores, pero aclara que el fin de la desarrolladora siempre es ofrecer un producto que consiga superar las expectativas de todos y por supuesto, GTA VI no iba a ser diferente. Veremos qué tal le sienta el retraso a esta nueva entrega, pero parece que los pensamientos de muchos jugadores se han hecho realidad, este todavía no es el año del nuevo GTA.

Estaremos muy atentos para traer las próximas noticias acerca de Grand Theft Auto, Rockstar confirma que intentarán traer noticias muy pronto, aunque como tarden lo mismo que en enseñar el segundo tráiler del juego, más vale que cojas asiento. Esta decisión de la compañía confirma que la falta de noticias era una mala señal. Sin embargo, al menos por ahora y tienes una fecha en rojo para marcar en tu calendario, recuerda, GTA VI estará disponible el próximo día 26 de mayo de 2026.

La incertidumbre por GTA VI afectó a muchos juegos

Al menos durante un tiempo, ya que el calendario de 2025 estaba siendo un poco raro debido a la posible salida de GTA VI. Son muchas las compañías que estaban esperando para anunciar el lanzamiento de su juego, e incluso estaban dispuestas a atrasarlo o adelantarlo, algo que ya pasó con Borderlands 4, aunque en este caso, confirmaron que no se trataba por ningún otro título. Ahora, con la salida del título de Rockstar el próximo 26 de mayo de 2026, el resto de compañías ya tienen claro que intentarán evitar por completo esa ventana de lanzamiento.

Este año está siendo muy curioso, si bien es cierto que todavía quedan grandes lanzamiento ya anunciados y por supuesto, sorpresas que seguramente consigan volarte la cabeza. Sin embargo el retraso de GTA VI hará que para muchos, sea un año peor de lo esperado. Veremos qué sucede en los próximos meses de cara a futuros lanzamientos, pero ahora hay vía libre para que nadie tenga que temer por el público y la expectación del título de Rockstar.