Guerras alienígenas, bucles temporales y un salvador inesperado: la película que redefine la ciencia ficción moderna está aquí

¿Alguna vez has visto el mundo en peligro por una raza alienígena? Seguro que sí, es un tema que se toca bastante en las diferentes películas y series, sin embargo, hay un filme que ha ido un poco más allá en su momento. Una película en donde una persona común termina por convertirse en el salvador del planeta gracias a los bucles temporales. Morir, renacer, vivir el día una vez más y aprender de tus errores hasta que consigas el objetivo: te presento 'Al filo del mañana'.

En un futuro no muy lejano, invade la Tierra una raza de extraterrestres invencibles. Ahora, el Comandante William Cage, al cual da vida Tom Cruise, un oficial que nunca ha entrado en combate, es el encargado de una misión casi suicida y resulta muerto. Entra entonces en un bucle temporal, en el que se ve obligado a luchar y morir una y otra vez. Sin embargo, gracias a las múltiples batallas que libra, este comandante se hace todavía más hábil y eficaz en combate. Todo ello hará que cada vez esté un poco más cerca de su objetivo.

Como has podido comprobar en el tráiler, William Cage deberá ir cambiando los acontecimientos dentro del bucle temporal en el que se encuentra atrapado para así evitar el exterminio de la humanidad, la aniquilación de nuestro planeta y sus continuas muertes. De esta forma, descubrirá la verdadera importancia de cada acto y sus consecuencias. Prepárate para una aventura única que ha conseguido llamar la atención de millones de personas y que podría enamorarte a ti también desde el primer minuto.

Tom Cruise quiere seguir trabajando hasta los 100 años

Al menos así lo ha expresa el propio actor, es algo realmente complicado, pero todo el mundo es conocedor del amor de Tom Cruise por su trabajo. Para conseguir esa hazaña, sigue un método basado en los antiguos espartanos, algo que sin duda parece haberle funcionado durante todos estos años, ya que por mucho que pase el tiempo, el actor sigue estando en plena forma para rodar las escenas más peligrosas del cine.

Veremos qué ocurre con el futuro del actor, pero por ahora, si lo que buscas es una aventura de ciencia ficción llena de acción, alienígenas, bucles temporales y muertes constantes, no te pierdas 'Al filo del mañana'. Si no la conocías, se trata de un filme que conseguirá atraparte y en el que podrás vivir una aventura única que no ha pasado desapercibida para los amantes del cine.