Tom Cruise vivió un momento crítico bajo el agua en una escena de 'Misión Imposible': "Quedó atrapado"

Es evidente que cuando un actor que no es realmente especialista decide hacer sus propias escenas de riesgo, pueden ocurrir cosas que escapen a su control. Es precisamente eso lo que le pasó a Tom Cruise cuando quedó atrapado bajo el agua durante el rodaje de Misión Imposible: Sentencia Final. Ethan Hunt se tiene que sumergir en las ruinas del submarino hundido Sebastopol con la intención de eliminar a La Entidad.

Posiblemente sea una de las escenas más impresionantes que se vieron en la película, y los detalles que se han confirmado detrás de escena confirman lo difícil que debió ser lograrla. En una entrevista con Empire Film Podcast, el coordinador de especialistas de la película, Wade Eastwood, explicó cómo era la idea que tenía Tom Cruise para la escena más ambiciosa de The Final Reckoning.

El rodaje extremo de 'Misión Imposible: Sentencia Final'

El actor no solo insistió en que todo se rodara de la forma más realista en la medida de lo posible, sino que esto también provocó un incidente que podría haber herido a Tom Cruise si se hubiese dado un solo movimiento en falso. Esto fue lo que dijo al respecto:

"Tom Cruise no quiere que el público se desconecte. No quiere que se sientan engañados... Quiere hacerlo lo más real posible. Como actor, quiere reaccionar ante estas cosas, ¿sabes? Una vez quedó atrapado. No fue grave porque Tom puede aguantar la respiración mucho tiempo. Antes de que terminara de quedar atrapado, ya le estaba quitando la cosa de encima".

El hecho de que Tom Cruise estuviera dispuesto a arriesgar seriamente su vida una vez más es un ejemplo más de lo profesional que es en su trabajo. El actor ha demostrado que aumenta la apuesta con cada nueva entrega de Misión Imposible, así que nunca se sabe hasta qué punto será capaz de sorprender al público.

Incluso después de lesionarse en el set de rodaje de Misión Imposible, Tom Cruise nunca se ha negado a entregarse a un auténtico desafío. En realidad, esto es precisamente lo que hace que las películas de Misión Imposible sean tan especiales. Más allá de las emocionantes secuencias de acción, lo mágico de la franquicia está en saber que Tom Cruise está realmente en estos peligrosos escenarios que ponen a prueba su integridad.