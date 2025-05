Tom Cruise quiere trabajar hasta los 100 años y se fija en los espartanos con una rutina de hace 2500 años para conseguirlo

Con el estreno de la nueva película de Misión Imposible a la vuelta de la esquina, su protagonista, Tom Cruise, ofrecerá de nuevo un papel en el que Ethan Hunt disfrutará con una gran cantidad de acción. Lejos de buscar una retirada con sus 62 años, el actor quiere trabajar incluso hasta los cien años, aunque como es lógico, para conseguirlo tiene una estrategia que parece funcionarle muy bien. Tiene su origen hace ya 2500 años y es algo que ya utilizaban los espartanos y si bien Misión Imposible: Sentencia Final ya viene dispuesta a cerrar la saga, su carrera como actor todavía tiene mucho recorrido.

Además de confirmar hace años en la web de Man of Many que no para de hacer deporte, parece que hay cinco hábitos que no pasan desapercibidos y que se pueden conectar perfectamente con Tom Cruise. El actor te tiene acostumbrado a hacer auténticas escenas que ponen en riesgo su vida y por supuesto, para eso hay que tener una disciplina más que importante. El gran consejo de los expertos respecto a cómo afrontar ese reto de querer trabajar hasta los 100 años, se remonta a una serie de cinco hábitos que, en realidad, es algo que ya hacían los espartanos hace 2500 años.

Mantén el foco en el presente

Busca la incomodidad

Cultiva una mentalidad de crecimiento

Desarrolla la autodisciplina

Haz ejercicio físico

Tal vez la búsqueda de la incomodidad te despiste un poco, pero es algo obvio que el actor ha hecho en muchas ocasiones. Si con algo nos ha sorprendido Tom Cruise en con sus escenas realmente locas que le hacen ir siempre más allá. Si terminan resultando aún más espectaculares es porque no se conforma con lo básico y siempre busca ofrecer más, por supuesto, eso implica tener cierta incomodidad al salir de la zona de confort y hacer secuencias cada vez más arriesgadas.

Top Gun 3 sigue estando presente y ofrece nuevos detalles

Como te hemos comentado al principio, además de Misión Imposible, Top Gun también es una de las franquicias más icónicas del actor y por supuesto, del mundo del cine. La tercera entrega ha ofrecido nuevos detalles por parte de Tom Cruise y por lo que parece, viene dispuesta a ofrecerte diversión y acción a partes iguales, Maverick consiguió llegar al corazón de millones de personas, por lo que también es una cinta realmente esperada por los amantes de esta historia única que ha dado la vuelta al mundo.

Veremos cómo termina todo este deseo de seguir haciendo películas hasta los 100 años, pero si una cosa está clara es que Tom Cruise ha demostrado disciplina y una vida sana que le ha permitido estar en una forma espectacular a sus 62 años. Por ahora parece que si hay alguien que pueda conseguir ese hito, es el actor que ha dado vida en una infinidad de películas a Ethan Hunt y que incluso ha pilotado cazas para Top Gun.