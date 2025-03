Ibai habla de la posibilidad de unirse a Plex en su vuelta al mundo 3: "Es encontrar la fecha y el momento"

Aunque es complicado que después de la presentación de La Velada Del Año V se comience un proyecto que genere tanta expectación como el evento de boxeo, lo cierto es que el propio Ibai con su stream de 7 días ininterrumpido está logrando llegar a un gran número de espectadores.

Durante este directo el plan del creador de contenido es que tanto él como sus amigos dediquen las 24 horas del día a vivir como unos jugadores profesionales de esports para mejorar su rendimiento en los videojuegos, pero, a pesar de ello, sigue dejando joyas en los ratos en los que interactúa con el chat.

Si sus palabras asegurando que el fútbol femenino es lo que "más le gusta en el mundo ahora mismo" no han pasado inadvertidas, sus declaraciones sobre la posible aparición de Bad Bunny en La Velada Del Año V no se han quedado atrás.

Al margen de estas informaciones que Ibai ha ido compartiendo, el streamer también se ha pronunciado sobre un tema más, su colaboración con Plex dentro de la vuelta al mundo que está realizando el youtuber.

Ibai habla de la posibilidad de aparecer en la vuelta al mundo de Plex

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del vasco, que aprovechó un desplazamiento en coche para hablar sobre este y otros temas.

Después de que un seguidor le preguntase directamente sobre qué día se iba a unir a Plex, el vasco reconoció que el youtuber le había invitado a participar en la serie cuando él quisiese, aunque parece que por ahora no hay nada cerrado al respecto.

“De momento no hemos encontrado fecha. Me encantaría poder ir con él a algún sitio”, aseguró el streamer, por lo que parece que si esta unión no se termina dando no será por falta de ganas de Ibai.

Además, el vasco destacó que hace un tiempo hizo una acción publicitaria junto a Plex prometiendo que harían un viaje juntos en algún momento, por lo que podría ser una buena oportunidad para cumplir su palabra y crear contenido en algún país.