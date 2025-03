Ibai habla de Bad Bunny para La Velada Del Año 5: "Estoy intentando que tenga una pequeña aparición"

El lunes de la semana pasada tuvo lugar el evento de presentación de La Velada Del Año V. En este directo Ibai, como organizador, reveló muchos detalles sobre la gran cita, como se realizará el día 26 de julio en Sevilla y cuáles serán los participantes.

Sin embargo, sigue habiendo un tema que siempre es de los más comentados en estos eventos: el cartel de artistas que actuarán. Para muchas personas gran parte del valor de la entrada que pagan en la Velada es que tiene ese componente de festival de música, por lo que la expectación en este sentido es máxima.

Más allá de los cantantes favoritos de cada uno, hay un nombre que en cada edición se convierte en el más pedido: Bad Bunny. El cantante puertorriqueño es el gran anhelo de Ibai y, por sus últimas palabras, puede que por fin esté presente en La Velada.

Ibai reconoce que está intentando que Bad Bunny pueda ir a La Velada “de alguna manera”

El creador de contenido se encuentra haciendo un directo, que durará una semana de manera ininterrumpida, en el que está viviendo con amigos para intentar mejorar su nivel en los videojuegos.

Dentro de esta experiencia sigue sacando huecos para leer su chat y gracias a ellos hemos sabido que el fútbol femenino es lo que "más le gusta en el mundo ahora mismo" y hemos recibido noticias sobre la posibilidad de que Bad Bunny esté en La Velada.

Ibai ha reconocido que su equipo ha hablado con el del puertorriqueño y que tienen muy buena relación, recordando que ya hizo una entrevista con el cantante cuando este lanzó Un verano sin ti, pero parece que todavía no tiene claro si podrá contar con él de alguna manera.

“Bad Bunny no va a venir a La Velada, pero eso no significa que yo no pueda ir con Bad Bunny”, empezó afirmando el streamer, que recientemente ha subido su día 115 de cambio físico a TikTok, dando a entender que está la opción de que él vaya a Puerto Rico.

Sin embargo, la gran bomba llegó después: “No viene Bad Bunny, pero estoy intentando que pueda venir de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Como que tenga una pequeña aparición”.

Puede que Ibai con esto se esté refiriendo a alguna especie de concierto digital que no exija que el cantante se desplace, sino que actúe desde un set en la ciudad en la que esté y se retransmita en exclusivo en La Velada.

Sea como sea, todo esto es una incógnita y solo Ibai conoce las opciones que tiene al alcance de la mano. El resto tendremos que esperar, como mínimo, hasta el día en el que anuncie el cartel completo de artistas.