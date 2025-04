Marvel muestra el sorprendente lado más oscuro de Daredevil que sería perfecto en el UCM

La última miniserie de Daredevil ha estado en desarrollo durante bastante tiempo. Además, dado que no tiene demasiado espacio para construir la historia, el equipo creativo detrás de A Cold Day in Hell ha aprovechado al máximo cada página. Ambientada en un futuro distópico de Marvel, Matt Murdock también ha recibido un rediseño de traje que podría desafiar al UCM. La idea es que podría llevar a su contraparte a un lugar aún más oscuro que Daredevil: Born Again.

Marvel Comics ha publicado la portada de Daredevil: A Cold Day in Hell #2, que presenta una mirada detallada a una versión oscura del traje del héroe. Los responsables involucrados en la serie, Charles Soule y Steve McNiven, también hablaron sobre ese proceso en el que se llevó a cabo la extensa construcción del mundo que habían ideado, así como el punto más bajo en el que se encuentra Daredevil.

Un nuevo infierno para Daredevil

Aunque es cierto que es demasiado pronto para afirmar que habrá una adaptación de esta serie de cómics, existen señales sobre la producción de Daredevil: Born Again que podría incorporar a la adaptación televisiva del legado del héroe. En relación a esto, uno de los clichés narrativos más conocidos de Marvel es la idea de un futuro oscuro, y Daredevil ya ha tenido bastantes historias en un futuro oscuro.

Sin embargo, Daredevil: Cold Day in Hell puede que sea la mejor de todas. Según confirmó el escritor Charles Soule, esta serie de cómics lleva siete años en su cabeza, desde que aún estaba en plena cabecera principal de Daredevil. Lo cierto es que Charles Soule puede conocer a Matt Murdock mejor que cualquiera, así que tiene la oportunidad de ponerlo a prueba.

Una parte clave de la serie es el profundo mundo distópico que se retrata en Cold Day in Hell. Marvel sitúa a Daredevil trabajando en la sombra de una prolongada guerra mundial, la cual ha puesto fin a la vida de conocidos héroes y ha llevado al mundo a una existencia desoladora en Nueva York. Dicho esto, la versión de Steve McNiven del traje de Daredevil se siente como una extensión de esta crisis social.

Daredevil: Born Again decidió con acierto aprovechar lo que se considera como el mejor arco en la historia del personaje a cargo de Frank Miller que recibió el mismo nombre. En caso de que la serie vaya a continuar varias temporadas más, necesitará encontrar más inspiración en el material original del cómic, por lo que Cold Day in Hell ya debería estar en su radar.