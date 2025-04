Un actor de 'Armageddon' pensaba que Michael Bay lo iba a despedir el primer día: “Tuve mucho miedo”

Tras el reconocimiento que recibió como cineasta con Bad Boys, Michael Bay se ha convertido en uno de los directores más populares de Hollywood. A esta película de acción le siguió la película The Rock, las cuales consolidaron su estilo único y esa pasión por el caos más frenético. Algunos otros estrenos que también fueron claves en su filmografía fueron Pearl Harbor y La Isla. Sin embargo, lo que realmente marcó su carrera fue Transformers, una franquicia que definiría la siguiente década de su carrera.

De hecho, Michael Bay ha dirigido cinco películas de Transformers. En 2017, el director dejó la franquicia para continuar en la sombra como productor. Pese a que sigue siendo más conocido por su trabajo en la franquicia de Autobots, existe una película en la que colaboró con Bruce Willis que sigue siendo una de sus películas más célebres: Armageddon.

Jason Isaacs y su turbulento primer día de rodaje en 'Armageddon'

Uno de los actores del filme, Jason Isaacs, recuerda haber pensado que Michael Bay lo iba a despedir en su primer día de rodaje. Estrenada en 1998, esta película de catástrofes está protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck como perforadores petroleros reclutados para una misión de la NASA que tenía como objetivo detener un asteroide que se dirigía a la Tierra.

Armageddon fue un éxito rotundo entre el público, recaudando más de 553 millones de dólares en taquilla. La película cuenta con un elenco de lujo que incluye a Owen Wilson, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi o Michael Clarke Duncan. En el caso de Jason Isaacs, el actor hizo un papel secundario como Ronald Quincy, un científico de la NASA.

Durante una entrevista reciente en el podcast Awards Chatter, Jason Isaacs explicó que su primer día de rodaje de Armageddon fue una montaña rusa de emociones. Según parece, Michael Bay lo regañó después de una escena y le preguntó delante de todo el equipo si había estudiado teatro. Aunque Jason Isaacs pensó que esto era un preludio claro a su despido, la situación se desarrolló de una forma sorprendente:

"En mi primer día, en la única escena en la que hablo, Michael Bay me preguntó que qué era eso. Tuve mucho miedo porque pensé que me iban a despedir. Dije que lo sentía, pero mi voz se elevó cinco octavas. Él me preguntó si eso era lo que enseñan en la escuela de teatro. Corrí hacia él y le pregunté si fue terrible. Él me respondió que no, que fue increíble".

La película Armageddon está disponible en Disney+.