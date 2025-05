Mejor que 'Harry Potter': esta joyita en streaming ha venido para cautivar a los amantes de la brujería

Sin duda, cuando se habla de producciones relacionadas con la magia es imposible que no salga a relucir el nombre de Harry Potter. No son pocas las generaciones que han crecido dividiendo la población entre magos y muggles, pero es cierto que buena parte de esas personas ahora pueden buscar algo más oscuro, adulto y atrevido. Es aquí donde Motherland: Fort Salemaparece para convertirse justo en lo que querías.

En esta producción las brujas no se esconden: forman parte del ejército, se ocupan de defender a su país y son una parte activa que no duda en actuar ante los conflictos políticos y sobrenaturales. Dejando de lado las varitas, los conjuros letales pasan a estar acompañados de estrategias militares y de el poder del afecto entre mujeres.

Motherland: Fort Salem es una fantasía distinta, con las brujas dentro del ejército

La historia sigue a tres jóvenes brujas (Raelle, Abigail y Tally) que ingresan en Fort Salem, una academia militar. Allí es donde se aprende a dominar las habilidades mágicas con el objetivo de pasar a formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, este lugar no solo plantea a las protagonistas desafíos para sus cualidades, sino también para sus pensamientos y su moral, sobre todo gracias a una organización terrorista llamada The Spree, la cual se opone al uso militar de la magia y plantea dilemas muy complejos.

Motherland: Fort Salemcombina elementos de fantasía, política y drama juvenil, pero los presenta con un tono fresco que no es fácil encontrar hoy en día. Su universo es muy sofisticado y presenta el escenario ideal para que se desarrolle la trama, con unas jerarquías y reglas mágicas que se respetan en todo momento y con una historia alternativa que crece entre tensiones por el poder, la libertad y la tradición.

Aunque es muy llamativa su manera de entender la magia, con rituales vocales en lugar de hechizos visuales, puede que lo más interesante sea el enfoque abiertamente feminista de la serie. Esta plantea el poder, la autonomía y el legado de las brujas dentro de un sistema en el que son claramente poderosas por sus capacidades, pero también controladas para intereses de terceros. A esto hay que añadirle las relaciones queer tratadas con naturalidad, los cuestionamientos constantes al rol que deben ejercer por tradición y una exploración muy cruda de las consecuencias reales de una guerra.

Si con Harry Potter todos soñamos con que una lechuza nos visitase con nuestra carta para entrar a Hogwarts, Motherland: Fort Salem te hará cuestionarte si de verdad quieres que la magia corra por tus venas teniendo en cuenta las consecuencias de ello.

La serie cuenta con tres temporadas completas, ya finalizadas, y está disponible en Disney+ (bajo el sello Star), por lo que es perfecta para cualquiera que esté buscando una producción terminada y que no le deje con la duda de cómo se resolverá.