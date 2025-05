La película más exitosa de 2024 es también la más divertida: la tienes en streaming

Como seguramente ya lo has adivinado, te estamos hablando de Super Mario Bros. La Película. El filme de los hermanos fontaneros más famosos de la historia ha conseguido dar la vuelta al mundo y ofrecer una gran cantidad de ingresos, colocándose como una de las más vistas de los últimos años. No es para menos, puesto que la animación, la historia y los personajes han conseguido cautivar a todas aquellas personas que decidieron enfrascarse de lleno en esta épica aventura con los personajes más conocidos y queridos de Nintendo.

Lo mejor de todo, es que ahora también puedes disfrutar de esta cinta desde el sofá de tu casa, actualmente se encuentra disponible para ver en streaming mediante varias plataformas, aunque por lo que parece, todas ellas te ofrecen una opción de alquiler o compra, puesto que no está incluida en el catálogo gratuito. Si quieres echarle un vistazo a los lugares en donde puedes disfrutar de Super Mario Bros. La Película, justo debajo de estas líneas te dejo las plataformas que te ofrecen esta oportunidad más que interesante.

Prime Video

Apple TV

Microsoft Store

Google Play Películas

Youtube

Rakuten TV

Como te he adelantado, estas seis plataformas ofrecen la opción de alquilar la película de Super Mario Bros. o por el contrario, para comprarla. Desde luego, si todavía no le has echado un vistazo y quieres aprovechar la oportunidad de verla en la máxima calidad posible, estás ante una oportunidad que no puedes dejar escapar. Se ha convertido en una de las películas más taquilleras por una razón y desde luego, seguro que la disfrutas mucho en familia.

La secuela de Super Mario Bros. La Película ya tiene fecha

Esta primera entrega fue todo un éxito y por supuesto, la gran N no desaprovecharía la oportunidad de hacer una secuela que continúe con la historia vista en la primera parte. Actualmente, Nintendo anunció la fecha para el estreno de Super Mario Bros. 2: La Película, lamentablemente todavía tendrás que esperar un poco para poder disfrutarla, pero todo parece indicar que será un producto de gran calidad que no va a pasar desapercibido.

Veremos qué sucede, pero si la segunda parte cuenta con un éxito similar, es muy posible que se convierta en una gran saga, al igual que pasó con Sonic. Son dos personajes muy queridos por todo el mundo y sus cintas han conseguido hacerse un hueco en el mundo gracias a la calidad y a la diversión que ofrecen. Estaremos muy atentos para traerte nuevos avisos y novedades acerca de los productos más queridos por los usuarios.