Nintendo Switch 2 tiene posibilidades reales de ser más cara en su lanzamiento y la culpa es de Trump y sus aranceles

Nintendo Switch 2 sigue ofreciendo novedades de cara a su lanzamiento en el mercado el próximo 5 de junio, momento en el que iniciará de una vez por todas la nueva generación de la firma japonesa. De este modo, su precio está siendo uno de los asuntos más acuciantes para los jugadores, así como el de los juegos, algo que ya ha explicado la propia compañía afincada en Kioto. Sin embargo, ahora podrían enfrentarse a un nuevo peligro.

No es sorpresa para nadie que las políticas arancelarias de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, están generando una gran controversia en multitud de sectores de todo el mundo. Por supuesto, los videojuegos no son una excepción y la expectación se mantiene en vilo respecto a lo que pueda suceder durante los próximos meses a nivel económico. Con ello, los analistas predicen que el precio establecido por Nintendo Switch 2 en estos momentos podría no ser el final.

Nintendo podría verse obligada a subir el precio de Switch 2

Según los datos ofrecidos por el grupo de analistas de DFC, si Nintendo Switch se ve afectada por la política arancelaria de Trump, su precio podría ascender hasta los 530 dólares, lo que se traduciría en 550 euros en territorio europeo, por lo que igualaría a los precios actuales de PS5 y Xbox Series X|S. Esta situación supondría un aumento significativo del 20% del precio original, algo que podría ahuyentar a los compradores en un principio.

Evidentemente, esto son solo estimaciones por parte de los analistas, de modo que habrá que esperar para saber cómo se desenvuelve todo este asunto y cuáles son las medidas que adopta Nitnendo al respecto, en caso de que los aranceles aplicados por Donald Trump afecten de manera frontal al lanzamiento de la consola. Por el momento, la firma japonesa está retrasando el inicio de las reservas en multitud de territorios, por lo que habrá que seguir muy de cerca los próximos movimientos en este sentido.