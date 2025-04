Doug Bowser, presidente de Nintendo América, sobre el precio de Nintendo Switch 2: "no todos están preparados"

Nintendo Switch 2 es la comidilla en la actualidad del sector del videojuego, ya que el próximo 5 de junio se lanzará la nueva generación de Nintendo a un precio de 469,99 euros, algo que ha generado un enorme revuelo entre los jugadores, además del precio de los juegos que desde la propia compañía de Kioto han tenido que explicar. De esta manera, hay muchos aspectos que no están terminando de convencer a los usuarios, por lo que se está generando un clima de rechazo.

Y en este sentido, desde Nintendo tampoco están aplacando los ánimos del mejor modo, ya que la firma japonesa se limita a no realizar comentarios acerca de los asuntos más polémicos o a lanzar balones fuera. En este caso, ha sido el propio Doug Bowser, president de Nintendo of America, quien ha querido hablar sobre el precio de Nintendo Switch 2, lo que ha provocado una enorme ola de críticas por cierta soberbia en sus palabras.

Doug Bowser recomienda seguir jugando con Switch a quienes no puedan dar el salto a Switch 2

A través de una conversación con el medio The Washington Post, Bowser quiso responder a las grandes preguntas de buena parte de la comunidad respecto al precio al que estará disponible Nintendo Switch 2 en el mercado. No obstante, simplemente se limitó a ofrecer opciones alternativas para aquellos que no puedan permitirse el gasto en estos momentos, ensalzando el gran trabajo realizado con Nintendo Switch, que seguirá vigente durante los próximos años.

"Somos conscientes de que no todos los jugadores podrán pagarla. Esa es la razón por la que seguiremos ofreciendo los modelos actuales de Nintendo Switch con tal de que cualquiera pueda entrar en nuestro mundo. Tenemos una base instalada [para Switch] de más de 150 millones de unidades. Probablemente anunciaremos más el 8 de mayo, cuando tengamos nuestra próxima reunión de inversores. Queremos mantener a esos jugadores comprometidos. No todos ellos están listos para dar el salto a Switch 2", explicaba el directivo de la gran N.

Unas palabras que han provocado ciertas críticas, comparando su actitud con la de Microsoft al lanzar Xbox One o las de PlayStation con PS3. El ambiente está caldeado en el entorno de Nintendo, por lo que habrá que ver en qué se termina traduciendo todo esto de cara a la llegada de la consola.