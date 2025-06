La película 'Five Nights at Freddy's 2' cambia de logo y presenta una nueva imagen

Una de las adaptaciones del mundo de los videojuegos al mundo del cine más sorprendentes de los últimos años fue Five Nights at Freddy's, que consiguió buenos resultadoa a pesar de que la crítica no fue muy benévola con la cinta. No obstante, desde Blumhouse Productions no dudaron en lanzarse a la producción de una secuela que llegará a los cines de España el próximo 5 de diciembre, al tiempo que ya se prepara la llegada de más películas basadas en la saga.

Ahora, los responsables han ofrecido una pincelada de lo que se podrá ver en cines durante la proyección de Five Nights at Freddy's 2 cuando se produzca su estreno. De este modo, se ha confirmado un mínimo cambio en su logo, así como una nueva imagen que permite abrir boca de cara a lo que sucederá durante los próximos meses, donde la promoción de la cinta irá en aumento a medida que se sigan descontando días para su estreno.

Five Nights at Freddy's 2 muestra su nuevo logo y revela una imagen inédita

De este modo, ya se puede ver el nuevo logo de la película Five Nights at Freddy's 2, que se ha modificado levemente respecto al que se había presentado de manera inicial. Además, también se ha mostrado una nueva imagen del walkie-talkie, el cual ya apareció en un breve teaser de la película. Para todos aquellos que conozcan la historia de FNAF, se trata de un FazTalker y que, posiblemente, sirva a Abby para comunicarse con los animatrónicos de algún modo, aunque por el momento se desconoce la utilidad concreta que tendrá en la película.

Por el momento, habrá que seguir esperando para descubrir todos los secretos que oculta Five Nights at Freddy's 2, que mantiene en vilo a sus seguidores de cara a su estreno en cines el próximo 5 de diciembre para continuar las aventuras de la primera cinta que consiguió romper todos los registros en taquilla.