El videojuego de Five Nights at Freddy's basado en Mario Kart sufre un retraso en su lanzamiento

Five Nights at Freddy's se ha convertido en una de las grandes licencias relacionadas con la adaptación de videojuegos, por lo que ya se prepara la llegada a los cines de todo el mundo de la secuela cinematográfica, Five Nights at Freddy's 2, en diciembre del presente año 2025. No obstante, su presencia en el sector del ocio interactivo es máxima, por lo que hay varios videojuegos basados en la franquicia que tienen un desarrollo activo.

En este sentido, uno de los proyectos más interesantes y que ha generado más comentarios entre la comunidad es Five Laps at Freddy's, una propuesta basada en un juego de conducción al más puro estilo Mario Kart. Hasta el momento estaba prevista su llegada durante el presente curso, pero las últimas informaciones apuntan a que no estará disponible hasta 2026.

Five Laps at Freddy's retrasa su lanzamiento hasta 2026, según su página de Steam

Tal y como se ha descubierto en su página de Steam, Five Laps at Freddy's figura en estos momentos con un lanzamiento previsto para 2026. De este modo, el equipo de desarrollo habrñia abandonado los planes originales de lanzar el título en 2025, algo que probablemente se deba a la llegada de Mario Kart World y Sonic Racing CrossWorlds, una competencia realmente importante en el catálogo del presente año que reduciría sus opciones.

No obstante, sí que habrá una demo disponible durante los próximos meses para permitir probar el título de manera gratuita, por lo que habrá que esperar para conocer cuáles son los planes a este respecto.