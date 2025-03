La película de The Legend of Zelda concreta su fecha de estreno y su extraño parecido con El Señor de los Anillos

Nintendo Switch fue la protagonista de la pasada semana debido a la celebración del último Nintendo Direct que se celebró sobre la consola híbrida antes de dar el salto definitivo a Nintendo Switch 2. Durante esta misma semana, el 2 de abril a las 15:00h (horario peninsular español), se producirá el evento mediante el cual se conocerán todos los detalles de la próxima consola de la firma japonesa. No obstante, gracias a la nueva aplicación lanzada recientemente, Nintendo Today!, se ha podido saber un detalle de los más interesante de otro de los proyectos en marcha.

De este modo, la película en acción real de The Legend of Zelda ya tiene fecha oficial de estreno, algo que se ha podido saber a través de una de las noticias que se han podido observar en la aplicación. Por lo tanto, la cinta que llevará a los cines las aventuras de Link y compañía tiene previsto su estreno el 26 de marzo de 2027. Así pues, quedan prácticamente dos años para acomodarse en la butaca y observar qué tal le ha ido a la adaptación cinematográfica.

La película de The Legend of Zelda tendrá similitudes con El Señor de los Anillos

Otro de los detalles que se ha podido conocer acerca de la película de The Legend of Zelda es que su rodaje se celebrará en gran medida en Nueva Zelanda, algo que ya se pudo ver con El Señor de los Anillos, cuyos parajes ofrecen entornos que encajan a la perfección con los paisajes que se han podido pareciar en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Además, la adaptación también será una trilogía, por lo que es otra curiosa similitud que guardará con la franquicia dirigida por Peter Jackson.

"Una adaptación live-action de la franquicia de videojuegos. The Legend of Zelda sigue los pasos de Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está siendo amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que otorga poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe embarcarse en un peligroso viaje, luchar contra monstruosas criaturas, explorar traicioneras mazmorras y resolver intrincados puzles para encontrar artefactos sagrados que le ayuden en su misión", reza la sinopsis oficial de la película.