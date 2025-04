La película de Until Dawn tiene un feo gesto con los guionistas del videojuego

Las adaptaciones de videojuegos se han convertido en una constante en el mundo del cine y la televisión. Aunque en estos momentos The Last of Us es la que está acaparando todos los focos mediáticos, hay otras propuestas que también están generando muchos comentarios en las redes. Una de las más recientes ha sido la exitosa adaptación de Minecraft a la gran pantalla, aunque no ha sido la única. Y es que hay otro videojuego que ha dado el salto al mundo del cine, aunque no ha contado con una recepción del todo positiva por la audiencia.

Se trata de Until Dawn, la película que adapta el juego de terror slasher lanzado en PS4. Su llegada a la gran pantalla ha generado muchos comentarios, especialmente por su alejado argumento respecto a lo que se pudo ver en la propuesta de la consola de Sony. No obstante, no es la única polémica que está generando esta película, ya que la producción ha cometido una gran injustica con los creadores originales de la historia.

La película de Until Dawn se olvida de los guionistas originales en los créditos

Si bien es cierto que el argumento de la película de Until Dawn dista mucho de lo que se pudo ver en el videojuego estrenado oficialmente en PS4, la base de la historia es la misma, además de contar con el nombre de la licencia. No obstante, Sony ha tomado la decisión de no incluir a los responsables originales del título en los créditos de la cinta, algo que no ha gustado nada en el seno de Supermassive Games, los encargados de la creación.

"Como exdirectora narrativa de Sony Interactive Entertainment y PlayStation a quien le dijeron firmemente que la propiedad intelectual que creé personalmente NUNCA me sería acreditada ya que era asalariado (sin regalías, sin control, sin propiedad, sin reconocimiento), estoy luchando con la diferencia entre el favor de Neil Druckmann y el de otros en su empresa", asegura Kim MacAskill, una de las máximas responsables del título, en su perfil de LinkedIn.

“Se destrozaron la cabeza durante años para crear algo increíble, y el mundo MERECE saber sus nombres… en cambio… No hay mérito. No hay agradecimiento. No hay honor”, finaliza en su publicación. Por el momento, desde Sony no se ha reaccionado a estas palabras de MacAskill.