Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake confirma que llegará en la fecha planeada

Ubisoft está acostumbrada a hacer grandes juegos, el más reciente ha sido Assassin's Creed Shadows y esto se debe a una decisión en concreto. En el nuevo informe financiero de la compañía, se declaró que tras una una revisión exhaustiva de su calendario de lanzamientos realizada entre octubre y diciembre, el grupo tomó la mejor decisión posible para crear las condiciones adecuadas para el éxito. De esta forma, los ejercicios fiscales 2026-27 y 2027-28 deberían experimentar un crecimiento significativo respecto a 2025-26.

Según informó Insider Gaming, los juegos afectados por esta decisión incluyen nuevos títulos de las sagas Assassin’s Creed y Far Cry, aunque lamentablemente, este último se ha visto retrasado internamente hasta finales de 2026. Sin embargo, la compañía tiene claro que quiere centrarse en ofrecer calidad antes que cantidad, por lo que también se ha hablado del nuevo Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake y según parece, su desarrollo avanza bien, tanto es así, que parece cumplir su ventana de lanzamiento.

Según parece, los planes para el próximo año fiscal de Ubisoft incluyen los lanzamientos de Anno 117: Pax Romana, Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake, Rainbow Six Mobile o The Division Resurgence. Por supuesto, aunque todavía quedarán grandes anuncios por desvelar, no se puede negar que destaca el remake, el cual fue reconstruido desde cero. Si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento, se espera que esta nueva aventura del Príncipe llegue entre enero y marzo del próximo año 2026.

Assasssin's Creed tiene una gran cantidad de juegos preparados

Desde luego, queda claro que no se puede mencionar el éxito de Ubisoft sin nombrar la saga de Assassin's Creed, una de las más icónicas y queridas dentro del mundo de los videojuegos. Por supuesto, después de haber sacado una gran cantidad de juegos, siendo el último el increíble éxito de Shadows, parece que la aventura de los Asesinos está lejos de terminar. Para que te hagas una idea, parece que Assassin's Creed ha confirmado 9 juegos nuevos para definir el futuro de la saga.

Desde luego, queda claro que es un buen momento para los seguidores de Assassin's Creed y admitámoslo, también para los amantes de los juegos de Ubisoft. Con este cambio de estrategia parece que la calidad en las entregas de la compañía será todavía mayor, algo que muchos usuarios llevan pidiendo desde hace tiempo. Estaremos muy pendientes para ver qué sucede con esta saga y por supuesto, con el próximo Prince of Persia.