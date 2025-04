De 'Reacher' a Batman: Alan Ritchson se convierte en la versión perfecta de Bruce Wayne en el DCEU

Existe una lista bastante larga con respecto a los candidatos posibles que podrían interpretar a Batman en el DCEU que encabeza James Gunn. The Brave and The Bold, que es el título que ha recibido la próxima película de Batman en el cine, aún tiene pendiente la tarea de encontrar quién se va a ocupar del papel de Batman. Es por eso que los espectadores se han preocupado por encontrar al que debería ser el candidato perfecto.

Las quinielas sugieren que Alan Ritchson podría ser el Batman definitivo en la gran pantalla. Existen otros muy populares, pero este candidato resuena con fuerza precisamente por sus cualidades físicas que hacen que sea un calco prácticamente perfecto que define la esencia de Batman. Por ese motivo, este fan art pone final a la discusión al mostrar que James Gunn tendría a su Batman perfecto en The Brave and The Bold si tuviese en cuenta esta opción.

Por el momento, DC Studios no ha comenzado el proceso de casting para su próximo Bruce Wayne, ya que The Brave and The Bold ni siquiera ha recibido una fecha de estreno. El fan art nos da un adelanto interesante que sugiere cómo luciría Alan Ritchson si finalmente se hiciese con el papel de Batman.

La imagen en cuestión muestra a Alan Ritchson luciendo uno de los diseños de vestuario más recientes de Batman que se han visto en las publicaciones de DC Comics. Es cierto que todavía se está trabajando en un guion para The Brave and The Bold, por lo que se desconoce quién será el guionista que dé vida a la historia. Lo que sí parece ser cierto es que el DCEU pretende mostrar a un Batman mucho más experimentado que se entera de la existencia de su hijo biológico, Damian Wayne.

El hecho de ver materializado a Alan Ritchson como Batman es lo que también da aliento a muchos seguidores. Eso también hace aún más atractiva la idea de que se una al DCEU como la próxima versión cinematográfica del mayor icono de Gotham. La idea de tener a Alan Ritchson protagonizando la película The Brave and The Bold también permitiría al DCEU tener una versión de Batman muy distinta a la de la encarnación de Robert Pattinson, ya que ambas franquicias se desarrollarán simultáneamente.

La película The Brave and The Bold aún no ha fijado fecha de estreno.