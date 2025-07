Para mí, una saga espacial tan brutal y sangrienta que eclipsa a muchas superproducciones: no te pierdas esta increíble historia

Si eres un amante de la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que venga de planetas lejanos, prepárate porque hoy te traigo una increíble saga de películas que no te puedes perder. Esta saga de películas mezcla un poco todo y te ofrece mundos desérticos y una ambientación oscura al más puro estilo de 'Dune', además, también cuenta con viajes interplanetarios y razas extraterrestres, al igual que 'Star Wars'.

A mayores, también ofrece una acción trepidante llena de peligros con luchas increíbles que conseguirán llamar tu atención desde el primer momento. Te estamos hablando de Riddick, una serie de películas que comienza con 'Pitch Black', continúa con 'Las Crónicas de Riddick' y finalmente concluye su historia con 'Riddick', filme que salió en el año 2013. Desde luego, una trilogía imperdible que llenará tu casa de sangre y enemigos alienígenas, además está protagonizada por Vin Diesel, uno de los mejores actores de acción que hay actualmente en el mundo del cine.

Como has podido comprobar en el tráiler, la serie cuenta con una ambientación realmente oscura, llena de misterios, acción, suspense y por qué no decirlo, con una pequeña dosis de terror que seguramente consiga que estés alerta en todo momento. Riddick ha conseguido llegar al corazón de infinidad de personas, no solo por su carisma, sino también por su gran habilidad en combate, otorgando así unas escenas increíbles a los espectadores.

Vin Diesel cuenta con un montón de trabajos

Vin Diesel no solamente ha aparecido en el papel de Riddick o en Fast & Furious, el actor también lo borda en esta épica película que te atrapará desde el primer momento. Queda claro que es capaz de ofrecer una gran cantidad de papeles diferentes y hacer que sus seguidores se queden embobados con cualquier interpretación, sin duda, es uno de los grandes de Hollywood.

Si nunca te has atrevido a adentrarte en el mundo de Riddick o no habías oído hablar de ella, te recomiendo que le des una oportunidad a esta saga, porque es una de las mejores que hay en el mundo audiovisual. Si te gusta la acción, la atmósfera de planetas lejanos, los asesinos y razas alienígenas peligrosas, no puedes dejar escapar la oportunidad de disfrutar de esta aventura. Riddick es único y lo comprobarás desde el primer momento.