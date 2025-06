Una odisea espacial de ciencia ficción y supervivencia que sorprende: esta joya lo tiene todo

Esta vez te quiero recomendar una película de ciencia ficción que nunca querrás que termine. No sabría decir exactamente por qué, pero siempre he sentido una fuerte atracción por The Martian. Dirigida por Ridley Scott, este filme tiene una narrativa absorbente que consigue atraparte desde la primera escena.

La historia se centra en el personaje de Mark Watney, un astronauta que es dado por muerto tras una misión fallida en Marte. Pero, lejos de la realidad, el personaje de Matt Damon consigue sobrevivir al incidente. Con ingenio y un humor acertado, Mark Watney debe enfrentarse a la hostilidad que supone el planeta rojo. La idea es mantenerse a salvo hasta que la NASA encuentre una manera de rescatarlo en una carrera en la que el tiempo es su principal enemigo.

Una historia de supervivencia en Marte

El guion, adaptado por Drew Goddard, es prácticamente perfecto en ejecución por esa capacidad de mostrar ciertos tecnicismos científicos. Al fin y al cabo, The Martian no deja de ser una película que busca ofrecer entretenimiento. Pero que no se olvide de tener cierto rigor científico dentro de los márgenes de la ficción es un detalle que se agradece.

Lo cierto es que los cultivos en suelo marciano, la gestión de oxígeno y los cálculos orbitales están fundamentados en ciencia real, lo que otorga cierta credibilidad a la premisa. Sin embargo, The Martian destaca principalmente por el carisma de Matt Damon y ese monólogo interior que se caracteriza por la ironía en una cinta que te envuelve por completo.

Es esto lo que humaniza la aventura de Mark Watney, haciendo que el espectador conecte con su lucha por la supervivencia. Aunque es cierto que algunas personas critican su particular optimismo, ya que resulta algo idealista, creo que es una de las películas de ciencia ficción más entretenidas que puedes ver en streaming. Yo la he visto más de una vez y siempre la disfruto mucho. The Martian es una película sólida sobre supervivencia que es muy ingeniosa, así que es una opción muy recomendable.

Disponible en Disney+ y Movistar Plus+, esta joya invita a soñar con lo imposible. Para mí, The Martian es imprescindible.