Scarlett Johansson explicó que sentirse hipersexualizada a una edad temprana amenazó su carrera

Sin duda, Scarlett Johansson se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de Hollywood. Esto es algo que ha demostrado desde que dio sus primeros pasos en películas independientes como Lost in Translation, que le valió un reconocimiento crítico casi unánime. Su relevancia se acentuó mucho más cuando consiguió el papel de Viuda Negra que la llevó a lo más alto en el UCM.

A su vez, Scarlett Johansson ha demostrado tener una capacidad única para resaltar en géneros de los más diversos, desde dramas introspectivos hasta los blockbusters de acción más exitosos. Es por eso que también es considerada una de las actrices mejor pagadas en el cine, pero incluso Scarlett Johansson reconoce que su camino no ha sido sencillo.

Scarlett Johansson formó parte de los Vengadores

En 2022, Scarlett Johansson habló con franqueza sobre cómo se había labrado su carrera en Hollywood. Como invitada en el podcast Armchair Expert, Scarlett Johansson habló sobre el hecho de haberse sentido hipersexualizada a una edad joven, algo que pudo haber dinamitado su carrera en un momento.

Así lo contaba:

"Me cosificaron de tal forma que sentía que no me ofrecían trabajos que quisiese hacer. De alguna manera, dejó de ser algo deseable y algo contra lo que luchaba. Creo que todos pensaban que era mayor y que llevaba mucho tiempo haciéndolo, así que me encasillaban en una extraña hipersexualización. Sentí que se había acabado".

Scarlett Johansson también tuvo tiempo para hacer una valoración general de la situación que tenían que vivir los actores de esta nueva generación. Ella misma creía que ya no estaban encasilladas de la misma manera que ella se sentía cuando era más joven. Así lo explicaba:

"Ahora veo actores más jóvenes. Siento que se les permite ser muy diferentes. Eso es otro punto a favor".

El más reciente trabajo que tiene Scarlett Johansson en el cine es Jurassic World Rebirth, donde interpreta a Zora Bennett, quien trabaja una expedición para recolectar ADN de dinosaurios prehistóricos. Este proyecto la aleja de la conocida franquicia de Marvel Studios para embarcarse en nuevas aventuras que la permitan salir de la tónica que venía arrastrando en su papel como Viuda Negra.