Si ha llegado la hora de cambiar de móvil y estabas esperando alguna oferta atractiva para comprar el iPhone 16, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Este móvil tiene un 15 % de descuento en Amazon por tiempo limitado y su precio no te dejará indiferente. No hace falta decir que estamos hablando de un smartphone muy recomendable, sobre todo si tenemos en cuenta que las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tenga una nota media de 4,3 estrellas sobre 5.

Ahora puedes conseguir el iPhone 16 de 128 GB en Amazon por 819 euros (color blanco), mientras que en la web de Apple cuesta 959 euros. Sin duda, es un precio muy tentador para un móvil pequeño y compacto que lleva un chip muy potente y tiene un diseño robusto en aluminio. Por cierto, si se escapa de tu presupuesto, te recordamos que puedes comprar el iPhone 16e, aunque es inferior en ciertos aspectos. Este último también está en oferta.

Ahorra 140 euros comprando el iPhone 16 de 128 GB en Amazon

Este iPhone cuenta con una pantalla Super Retina XDR (OLED) de 6,1 pulgadas que no decepciona. Además, todo se ve muy claro y nítido al tener una resolución de 2.556 por 1.179 píxeles y hasta 2.000 nits de brillo. Por lo tanto, la experiencia es muy satisfactoria, ya sea viendo vídeos o navegando por Internet. A nivel de procesador lleva el A18 de Apple, que es potente y eficiente. Este chip ha demostrado ser más que solvente bajo cualquier escenario. Además, tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

En el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. La calidad de las fotos es muy buena, sobre todo en condiciones de luz favorables. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K/60 fps. En el frontal hay una cámara de 12 megapíxeles que es perfecta para sefiles. Aquí, como viene siendo habitual, Apple ha hecho un buen trabajo.

Al estar hablando de un iPhone de última generación le quedan muchos años de actualizaciones del sistema operativo. Esto quiere decir que es una gran compra, incluso a largo plazo. Por lo que, si no sueles cambiar de móvil a menudo, el iPhone 16 es un acierto.

Si eres usuario de Android y quieres dar el salto a iOS, el iPhone 16 es una opción muy interesante ahora que está más barato. Por menos de 820 euros te llevas un móvil que ofrece un buen rendimiento, hace fotos con un nivel de detalle muy alto y lleva una batería que permite llegar al final del día sin usar el cargador.

