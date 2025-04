Estos auriculares cuestan 80 euros, pero si aprovechas esta oferta serán tuyos por menos de 54 euros

Los Razer BlackShark V2 X son unos auriculares con cable que, al tener un conector jack de 3,5 milímetros, son compatibles con una amplia variedad de plataformas, incluyendo PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, así como otros dispositivos que tengan dicho conector. Pues bien, estos auriculares tienen un 34 % de descuento en Amazon y están disponibles por menos de 55 euros.

Si tus auriculares están empezando a fallar y quieres cambiarlos, estos son un acierto, no solo por tener un precio muy competitivo, sino también por sus características. Cabe mencionar que tienen un PVPR de 79,99 euros, pero los puedes comprar en Amazon por 52,99 euros. Podríamos decir que ahora mismo no tienen competencia, de ahí que sea un chollo que no puedes dejar pasar. Sobre esto último, si finalmente decides comprarlos, será mejor que lo hagas rápido, no sabemos hasta cuándo estarán tan baratos.

Hazte con los Razer BlackShark V2 X por 52,99 euros en Amazon

A nivel de diseño, estamos hablando de unos auriculares que son cómodos y ligeros, con un peso de tan solo 240 gramos, por lo que son ideales para largas sesiones de juego. Además, cuentan con almohadillas de espuma viscoelástica, que no solo se adaptan a la forma de las orejas, sino que también proporcionan un aislamiento pasivo del ruido exterior bastante efectivo.

Pero la comodidad no lo es todo, y Razer lo sabe. Por eso, estos auriculares incorporan los diafragmas Razer TriForce de 50 mm, que ofrecen un buen equilibrio entre graves, medios y agudos. El resultado es un sonido muy detallado que mejora la inmersión. De hecho, permiten disfrutar de sonido envolvente 7.1, pero solo en PC.

Si sueles jugar online, el micrófono cardioide Razer HyperClear, conocido por su claridad en la captación de la voz y su capacidad para cancelar el ruido ambiente, hará que tus amigos te escuchen de forma clara y nítida, sin de ruidos externos. Por cierto, el micrófono es flexible, lo que permite ajustarlo a tu gusto, y tiene una cubierta de diseño abierto que mejora la nitidez.

Aunque hay muchos auriculares que cuestan menos de 55 euros, es difícil encontrar una alternativa que esté a la altura de los Razer BlackShark V2 X. Así que, independiente de la plataforma en la que juegues, los Razer BlackShark V2X no te decepcionarán. Es más, los usuarios están encantados, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas (más de 15.700 valoraciones), son mayormente positivas, de ahí la puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Si prefieres unos auriculares inalámbricos, siempre puedes comprar los Razer BlackShark V2 HyperSpeed, que actualmente están disponibles por 129,80 euros en Amazon.

