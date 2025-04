Da igual si lo quieres para jugar o trabajar, este teclado Logitech es un acierto y tiene un 34% de descuento en Amazon

Si bien los teclados mecánicos suelen asociarse al segmento gaming, también son válidos para trabajar. Por ejemplo, el Logiteh G413 SE, que tiene interruptores mecánicos táctiles, es muy versátil y se adapta a cualquier tarea. Así que, si bucas un teclado para tu día a día que sea de calidad y resistente, puede que te interese, sobre todo ahora que tiene un gran descuento en Amazon. A nivel de compatibilidad, lo puedes usar en Windows y macOS. No obstante, también tendría que funcionar sin ningún problema en cualquier distro GNU/Linux.

Vamos a lo que para muchos es decisivo a la hora de comprar un teclado, el precio. Actualmente el Logitech G413 SE está disponible por 62,99 euros en Amazon, mientras que en la web de Logitech cuesta 94,99 euros. Por lo tanto, si no dejas escapar esta oferta será tuyo por 32 euros menos. Dicho esto, podríamos decir que es uno de los mejores teclados que puedes comprar ahora mismo por menos de 65 euros.

Llévate el teclado Logitech G413 SE al mejor precio en Amazon

Los interruptores de este teclado han sido diseñados para proporcionar una respuesta muy precisa, lo que permite saber exactamente cuándo han detectado la pulsación. Esto es muy importante a la hora de jugar, donde la precisión y la rapidez son muy importantes. Aunque no son los interruptores Romer-G que vienen en los modelos superiores de Logitech, no decepcionan y están a la altura de lo esperado. A nivel de ruido, tienen un sonido que, si bien es mecánico, no resulta excesivamente ruidoso, por lo que es ideal para trabajar.

Por otro lado, la cubierta superior fabricada en aleación de aluminio le da un toque prémium, mientras que las teclas están hechas de PBT, un material conocido por su resistencia al desgaste y al calor. Esta combinación de materiales le da una construcción robusta capaz de soportar las exigencias del uso continuado.

Para los juegadores, el Logitech G413 SE incorpora características esenciales como el anti-ghosting. Esto significa que el teclado es capaz de registrar múltiples pulsaciones de teclas simultáneamente, lo cual es indispensable en juegos que requieren combinaciones rápidas. Además, cuenta con retroiluminación LED blanca que permite ver las teclas en entornos con poca luz. Por último, las funciones multimedia accesibles a través de la tecla FN son muy útiles para controlar la reproducción de audio o vídeo sin salir de la aplicación o juego.

Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, sin duda es un teclado que merece la pena comprar. Hay muchos teclados gaming por menos de 65 euros, pero encontrar uno que este a la altura del Logitech G413 SE no es fácil. Así que, si quieres ir a lo seguro, no dejes pasar esta oferta, pocos teclados ofrecen tanto por tan poco.

