Mínimo histórico: este móvil con chip Snapdragon 8 Elite y 16 GB de RAM nunca antes había estado tan barato

Ahora puedes conseguir uno de los últimos móviles de gama alta que ha lanzado Xiaomi por mucho menos del precio recomendado. Se trata del Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo que poco o nada tiene que envidar a otros smartphones de su categoría. Pues bien, por tiempo limitado tiene un 20 % de descuento en Amazon, y esto hace que sea un buen momento para comprarlo. Por cierto, el precio puede variar según el color.

Actualmente, el Xiaomi 15 Ultra (12 + 512 GB) cuesta 1.499,99 euros en la web de Xiaomi, mientras que en Amazon está disponible por 1.198,99 euros (color negro). Estamos hablando del precio mínimo histórico, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. Si finalmente decides comprarlo, tendrás móvil por muchos años. A todo esto, decir que las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas. De hecho, tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Ahorra 301 euros comprando el Xiaomi 15 Ultra en Amazon

Este móvil es una maravilla. Para empezar, tiene un sistema de cuatro cámaras traseras firmado por Leica que te dejará sin palabras: principal de 50 megapíxeles, ultrateleobjetivo de 200 megapíxeles, teleobjetivo flotante de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 50 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 32 megapíxeles. Esta combinación permite hacer unas fotos impresionantes, incluso de noche. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 8K a 30 fotogramas por segundo.

Xiaomi no ha descuidado ningún aspecto de este móvil con el fin de querer ofrecer lo mejor. Así que, para que el sistema operativo, las aplicaciones y los videojuegos funcionen de forma rápida y fluida, se ha decantado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. En este sentido es una bestia que puede con todo lo que le eches. Por cierto, para mantener a raya la temperatura lleva el sistema de refrigeración IceLoop de doble canal 3D de Xiaomi.

Al estar hablando de un smartphone de gama alta/prémium tampoco podía faltar una pantalla que esté a altura. Aquí encontramos un panel AMOLED WQHD+ (3.200 por 1.440 píxeles) de 6,73 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. La calidad de imagen te dejará sin palabras, y que tenga un brillo máximo de 3.200 nits hace que se vea perfectamente bajo la luz del sol.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el Xiaomi 15 Ultra es un móvil que merece la pena comprar. Además de todo lo que acabamos de comentar, también cuenta con un diseño clásico muy cuidado que le da un toque diferenciador si lo comparamos con los smartphones que están saliendo últimamente. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.