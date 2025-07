Perfecto para PS5: este SSD de 2 TB es una apuesta segura y puede ser tuyo por menos de lo que piensas

El espacio de almacenamiento de PS5 puede quedarse corto rápidamente, a no ser que seas usuario de PS5 Pro, que cuenta con 2 TB de almacenamiento. Por suerte, Sony permite ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento añadiendo un SSD, y esto no anula la garantía, siempre y cuando no rompas nada. Pues bien, ahora puedes hacerte con el Crucial T500 de 2 TB con disipador de calor a un precio que no te dejará indiferente. A modo de adelanto diremos que está 58,09 euros más barato.

Este SSD, que también es una opción a considerar si tienes un PC, tiene un precio recomendado de 209,99 euros, pero actualmente está disponible por 151,90 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes cuesta 156,99 euros durante los PcDays. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Ahorra 58,09 euros comprando el Crucial T500 de 2 TB con disipador de calor en Amazon

A nivel de rendimiento el Crucial T500 de 2 TB ofrece unas velocidades de lectura y escritura de hasta 7.400 MB/s y 7.000 MB/s respectivamente. Además, esta unidad de almacenamiento está preparada para PS5 ya que incluye el disipador de calor, un accesorio/complemento imprescindible para mantener a raya la temperatura, sobre todo en verano.

Los juegos triple A cada vez ocupan más espacio, por eso es muy recomendable tener un SSD de gran capacidad. Tener que estar desinstalando juegos constantemente para tener más espacio libre puede llegar a ser molesto. Recordemos que hay videojuegos en PC que ocupan más de 100 GB. Por ejemplo, Final Fantasy VII Rebirth ocupa unos 155 GB, Starfield 125 GB e Indiana Jones y el Gran Círculo 120 GB.

Dejando de lado todo lo relacionado con los videojuegos, no hace falta decir que este SSD también es perfecto para trabajar, y más concretamente para llevar a cabo cualquier tarea donde haga falta una unidad de almacenamiento que sea muy rápida. Por lo tanto, si en tu día a días trabajas con archivos de gran tamaño, entonces el Crucial T500 es ideal.

Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con el Crucial T500 de 2 TB con disipador de calor por 151,90 euros, no te arrepentirás. De hecho, podríamos decir que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 155 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.