Puede que no sea una de las series de ciencia ficción más conocidas, pero durante muchos años fue mi favorita. Manifest siempre tuvo ese algo especial que me atrajo casi desde el principio. Es cierto que su original concepto se diluye en las últimas temporadas, pero sigue siendo una serie que disfruté mucho. La historia muestra cómo el vuelo 828 desaparece sin dejar rastro y reaparece cinco años después, sin que los pasajeros hayan envejecido un solo día.

Mientras el mundo continuó avanzando sin saber qué había pasado con ese avión, los pasajeros regresaron como si nada hubiese sucedido. Como podrás imaginarte, el choque de la realidad fue brutal. Además, lo que parecía una clásica historia de ciencia ficción con tintes sobrenaturales fue ganando terreno como un drama que tenía una ambición mucho mayor.

El misterio del vuelo 828

Lo mejor de Manifest es cómo se apoya en una narrativa que mezcla el misterio central de la desaparición con los conflictos personales y sociales que esta provoca. Quizá el punto débil es que es una serie que intenta ser muchas cosas a la vez. No siempre lo logra, pero sí construye un universo con reglas propias que consiguen mantener enganchado al espectador.

También va desarrollando ciertos elementos intrigantes que, bien dosificados, sostienen la tensión narrativa. Manifest es una de esas series que te atrapan hasta resolver el misterio que explique qué es lo que está sucediendo en realidad. Un concepto que se ha visto en series similares como From, donde se van acumulando interrogantes que no tienen respuesta. Puede que se dilate demasiado hasta llegar a su resolución final, pero es un viaje que sigue mereciendo mucho la pena.

Sin embargo, te tengo que advertir de algunas cosas para que no te pillen desprevenido. La acumulación de ciertas subtramas que no aportan mucho y personajes secundarios poco evolucionados termina afectando a su desarrollo. Especialmente las últimas temporadas no son tan buenas como las primeras, pero creo que eso no es suficiente para decir que no la veas.

Lo que sí hay que reconocer es que, a pesar de sus altibajos, la serie ha sabido generar una gran base de seguidores. Tanto es así que fue rescatada por Netflix tras su cancelación inicial en NBC. Manifest te da entretenimiento con el suficiente misterio como para avanzar episodio tras episodio. No es una serie perfecta, pero sí una apuesta interesante en el género.

Las cuatro temporadas de Manifest están disponibles en Netflix.