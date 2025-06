The Witcher 4 impresiona con su primer gameplay y apunta a ser uno de los juegos más espectaculares de la historia

Este nuevo avance se ha mostrado en el State of Unreal, el evento que está realizado por Epic Games y que se centra en el motor gráfico más espectacular hasta el momento: Unreal Engine. Primeramente, el evento mostró un nuevo tríaler cinemático de The Witcher 4, en donde puedes echarle un nuevo vistazo a Ciri. Seguidamente, le llegó el turno al primer gameplay de The Witcher 4.

Aunque eso sí, hay que destacar que se trata de una demo técnica y no en un gameplay como tal, pero al menos puedes ver de qué es capaz el propio motor del juego de The Witcher 4 y tal y como disfrutarás a continuación, te encuentras ante uno de los más espectaculares de la historia. Si finalmente no sufre ningún problema y termina por ofrecer este absurdo nivel gráfico, puede pasar tiempo en ver algo parecido. Además, la demo está teniendo lugar en una PS5 estándar.

La tercera entrega de esta saga consiguió convertirse en uno de los mejores juegos de la historia y ahora, parece que The witcher 4 viene dispuesto a superar todo lo visto hasta el momento. Desde luego, la aventura de Geralt y ahora de Ciri, han logrado cautivar a millones de personas desde que se lanzaron las novelas hace ya unos cuantos años.

La serie de The Witcher recibe sus primeras críticas

Más concretamente, los aficionados, han sido muy críticos con las primeras imágenes del protagonista de la temporada 5 de 'The Witcher'. Queda claro que Henry Cavill ha conseguido colarse en el corazón de todos los espectadores gracias a su increíble actuación y por supuesto, a su amor por la historia creada por Andrzej Sapkowski.

Prestaremos muy atentos para ver si próximamente hay nueva información acerca de esta esperada entrega, todavía está lejos de su lanzamiento, pero desde luego, la espera por este juego podría incluso estar a la altura de GTA VI, salvando las distancias, por supuesto. Es uno de las grandes historias del mundo de los videojuegos y ahora, Ciri promete traer diversión, acción, sangre y monstruos a tu consola.