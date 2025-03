The Witcher IV ya tiene ventana de lanzamiento y los seguidores están muy decepcionados

Durante la gala de The Game Awards 2024 se pudieron ver anuncios muy potentes que emocionaron a los seguidores del mundo de los videojuegos en relación a lo que se avecina en el futuro del sector. No obstante, la gran mayoría de grandes proyectos que se dieron a conocer ni siquiera cuentan con un año de lanzamiento, lo que está generando cierta inquietud en la comunidad ante la falta de novedades de dichos títulos. Y los peores presagios se han acabado cumpliendo para aquellos que esperaban disfrutar de estos títulos cuanto antes.

Porque si hace tan solo unas horas era Naughty Dog quien deslizaba que Intergalactic: The Heretic Prophet ni siquiera tiene previsto su lanzamiento durante 2026, ahora ha sido CD Projekt la que ha saltado a la palestra para destacar que su próximo gran proyecto en el que hay muchas esperanzas puestas seguirá el mismo camino. E incluso podría ser mucho peor, ya que la ventana que ofrecen desde el estudio polaco es especialmente amplia.

The Witcher IV no llegará, al menos, hasta 2027

De este modo, tal y como ha informado PC Gamer, CD Projekt RED ha anunciado en la última junta de accionistas que The Witcher IV, su próximo gran proyecto, no estará disponible en el mercado hasta, como pronto, 2027. Una ventana desalentadora para todos los seguidores que quieran averiguar cómo serán las próximas aventuras de Ciri en el universo de la saga y que podría extenderse incluso más allá en el tiempo, por lo que no se descarta que pueda ser un proyecto de la futura generación con PS6 y la nueva Xbox, cuyos lanzamientos estarían previstos entre 2027 y 2028.

Por el momento habrá que seguir esperando para saber cuáles son los planes de CD Projekt RED en relación a la saga, ya que no hay que olvidar que el primer The Witcher también anunció hace un tiempo un remake que deberá llegar durante los próximos años. Por lo tanto, parece que la presencia de la saga de los brujos en el mercado de las consolas está más que garantizada para, al menos, la próxima década. Y la secuela de Cyberpunk 2077 también está en manos del estudio polaco, por lo que habrá novedades muy jugosas en relación a una de las compañías mejor valoradas del sector.