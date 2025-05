Los aficionados, muy críticos con las primeras imágenes del protagonista de la temporada 5 de 'The Witcher'

Todas las series sufren cambios y evolucionan durante el paso de las temporadas. Normalmente, las modificaciones que se realizan no suelen tener una gran incidencia en el proyecto. Pero no siempre es así. De hecho, la superproducción de Netflix, titulada 'The Witcher', ha sufrido una baja muy importante para sus aficionados.

Nos referimos, como no puede ser de otra manera, al adiós del actor Henry Cavill. Desde la temporada cuarta, y también la quinta y última de la serie, ya no seguirá siendo el protagonista al encarnar a Geralt de Rivia. Tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, Liam Hemsworth es la persona escogida para devolver el éxito de la serie.

Unas imágenes que enfadan a sus aficionados

Ahora, cuando ha comenzado el rodaje de la temporada 5 de 'The Witcher', se han revelado algunas de las imágenes de estos nuevos protagonistas de la ficción de la plataforma estadounidense. Unas instantáneas que han generado una gran controversia entre los fans de este proyecto que esperan con ansías un final a la altura de la serie.

"Maldita sea, no sabía que estaban grabando una precuela de 'La Casa del Dragón'", incide un usuario en Reddit tras ves esas imágenes. Además, puntualiza: "No es su culpa (refiriéndose al nuevo actor) estar en medio de este desaguisado, pero la inmersión se ha perdido completamente al cambiar los intérpretes".

Por otro lado, otro de los usuarios añade: "Es una situación decepcionante. Parece algo parecido a lo que se vivió en la serie 'Spartacus'". Hay que aclarar que, en ese caso en concreto, el cambio de protagonista fue por el fallecimiento de Andy Whitfield. Igualmente, en Reddit también recibe críticas el aspecto de Jaskier, bastante alterado de una temporada a otra.

Por último, hay que recordar que, al igual que sucedió con las nuevas caras de la cuarta temporada, esta serie promete una cuarta y quinta temporada cargada de intriga, alianzas y desafíos que llevarán al cazador de monstruos a un nuevo nivel de épica y magia. Confiemos en que sea un cierre de 'The Witcher' a la altura del proyecto.