El día que el Servicio Secreto investigó e interrogó a Eminem por sus letras sobre Trump

Cuando el rapero Eminem cantaba en “The Ringer”: “‘Cause Agent Orange just sent the Secret Service / To meet in person to see if I really think of hurtin’ him/ Or ask if I’m linked to terrorists/ I said, “Only when it comes to ink and lyricists” (“Porque el Agente Naranja acaba de enviar el Servicio Secreto/ para reunirse en persona para ver si realmente pienso en lastimarlo/ O preguntar si estoy vinculado a terroristas/ dije “Solo cuando se trata de tinta y letristas’ “, muchos qusieron ver una bravuconada más del músico. Pero nada más lejos de la realidad.

Gracias a la presión de medios como BuzzFeed News y TMZ, se han hecho públicos los documentos que demuestran que no sólo le investigaron a fondo, sino que el mismísimo Servicio Secreto del Presidente entrevistaron a Eminem.